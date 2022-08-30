Войска Тайваня впервые открыли огонь по беспилотнику Китая

Гражданский беспилотник КНР вторгся в воздушное пространство Тайваня, подлетев к островам Цзиньмэнь.

Армия Тайваня впервые открыла огонь по беспилотнику китайских войск после того, как он вторгся в воздушное пространство региона в районе островов Цзиньмэнь. Об этом во вторник, 30 августа, пишет Тайваньское новостное агентство CNA.

Командование обороны Цзиньмэня сообщило, что беспилотник КНР вошел в воздушное пространство Тайваня, который китайские власти считают своей территорией, в 17:59 (12:59 по киевскому времени), из-за чего тайваньские Вооруженные силы были вынуждены открыть оборонительную стрельбу, и в 18:00 аппарат покинул регион.

Позднее Министерство обороны Тайваня выступило с заявлением, согласно которому, с 16:23 (11:23 по Киеву) в районах Дадан, Эрдан и Шию были выявлены 3 гражданских беспилотника — такие аппараты Китай в последнее время частно использовал для нарушения воздушного пространства региона, отмечается в публикации.

"Поскольку беспилотник продолжал находиться в воздухе, (армия Тайваня) произвела оборонительную стрельбу боевыми патронами, чтобы отогнать его. Затем беспилотник улетел в направлении Сямыня в 6 часов", — говорится в сообщении новостного агентства.

Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена хочет обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 миллиарда долларов. В пакет помощи, в частности, могут войти ракеты 84L Harpoon Block II и AIM-9X Block II Sidewinder.

Также мы писали о планах КНР по созданию лагерей по "перевоспитанию" жителей Тайваня после вторжения.

В июне в Министерстве обороны Китая заверили, что китайские КНР в любом случае "полностью решат тайваньский вопрос".