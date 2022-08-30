Війська Тайваню вперше відкрили вогонь по безпілотнику Китаю

Цивільний безпілотник КНР вторгся у повітряний простір Тайваню, підлетівши до островів Цзіньмень.

Армія Тайваню вперше відкрила вогонь по безпілотнику китайських військ після того, як він вторгся в повітряний простір регіону поблизу островів Цзіньмень. Про це у вівторок, 30 серпня, пише Тайванське новинне агентство CNA.

Командування оборони Цзіньменя повідомило, що безпілотник КНР увійшов у повітряний простір Тайваню, який китайська влада вважає своєю територією, о 17:59 (12:59 за київським часом), через що тайванські Збройні сили були змушені відкрити оборонну стрільбу, й о 18:00 апарат покинув регіон.

Пізніше Міністерство оборони Тайваню виступило із заявою, згідно з якою, із 16:23 (11:23 за Києвом) в районах Дадан, Ердан і Шию було зафіксовано 3 цивільні безпілотники — такі апарати Китай останнім часом приватно використовував для порушення повітряного простору регіону, зазначається у публікації.

"Оскільки безпілотник продовжував перебувати в повітрі, (армія Тайваню) здійснила оборонну стрільбу бойовими патронами, щоб відігнати його. Потім безпілотник відлетів у напрямку Сяминя о 6 годині", — йдеться в повідомленні агентства новин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена хоче звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж Тайваню зброї на суму приблизно 1,1 мільярди доларів. У пакет допомоги, зокрема, можуть увійти ракети 84L Harpoon Block II та AIM-9X Block II Sidewinder.

Також ми писали про плани КНР зі створення таборів із "перевиховання" жителів Тайваню після вторгнення.

У червні в Міністерстві оборони Китаю запевнили, що китайські КНР у будь-якому випадку "повністю вирішать тайванське питання".