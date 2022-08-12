Китай планує створити табори з "перевиховання" жителів Тайваню після вторгнення

Китайські дипломати у Франції та Австралії заявили, що тайванців потрібно навчити правильному сприйняттю Китаю. Після цього вони підтримуватимуть возз'єднання і знову стануть "патріотами".

Китай погрожує "перевихованням" Тайваню, щоб зробити його громадян більш патріотично налаштованими після вторгнення на острів. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Таке попередження нагадало про жахливі табори з перевиховання, де містилися мільйони уйгурів, що представники низки країн назвали геноцидом.

"Ми перевиховуватимемо", — заявив китайський посол у Франції Лу Шайє в інтерв'ю місцевим журналістам.

"Упевнений, що населення Тайваню підтримуватиме возз'єднання і знову стане патріотами", — заявив він.

Після критики цих висловлювань дипломат заявив, що уряд Тайваню налаштував своїх мешканців проти Китаю.

Слова про перевиховання він пояснив тим, що зараз населення Тайваню ефективно опрацьоване та п'яне.

"Їх необхідно перевиховати, щоб не було сепаратистських думок", — пояснив представник КНР.

Цю думку поділяє і посол Китаю в Австралії Сяо Цянь, після вторгнення КНР, за його словами, жителів Тайваню треба навчити правильно думати про КНР.

"Нам потрібно розуміти, що їхні погляди на Китай, погляди на свою батьківщину можуть дещо відрізнятися. Я думаю, що це факт", — заявив він.

Думка про те, що тайванське населення доведеться перевиховувати після вторгнення, поділяють і громадяни Китаю.

Керівник Центру уйгурських досліджень Абдул Хакім заявив, що слова представників Китаю нагадали про табори, які уряд КНР створив для уйгурів у Сіньцзяні. За його словами, Китай тестує таку практику на уйгурах і надалі планує застосовувати цей підхід в інших регіонах світу.

"Тепер же Китай заявляє, що створить концентраційні табори в Тайвані", — сказав Хакім.

Табори з перевиховання уйгурів у Китаї

У Сіньцзян-Уйгурському автономному районі владою КНР організовано табори, де примусово утримуються місцеві жителі, які сповідають іслам.

Відповідно до офіційних заяв уряду, мета таких установ — професійне навчання та протидія екстермізму.

[ + – ] Табір, створений урядом КНР для уйгурів в Сіньцзяні

Правозахисники порівнюють такі заклади й умови утримання в них із концентраційними таборами часів Другої світової.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай готується до вторгнення і провів військові навчання, про це заявив голова Міноборони Тайваню. За словами Джозефа Ву, Пекін проводить навчання, в межах яких запускає ракети і здійснює кібератаки.

Нагадаємо, що слова Роджера Вотерса з Pink Floyd про Україну та Тайвань викликали безліч критики. Британський музикант назвав Тайвань частиною КНР, а Джо Байден нібито розпалює війну в Україні.