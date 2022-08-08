Слова співзасновника Pink Floyd Роджера Вотерса про Україну і Тайвань викликали бурхливе обговорення в Мережі

За словами журналіста Майкла Смерконіша, Роджер Вотерс звинувачує сторону, на яку напали (Україну). Ольга Лаутман, старша наукова співробітниця CEPA, припустила, що британський музикант зараз обирає місце проживання — РФ чи КНР. І що, можливо, він на зарплаті уряду обох країн.

Заяви про війну в Україні та напруженість навколо Тайваню, зроблені одним із засновників британського рок-гурту Pink Floyd Роджером Вотерсом, викликали жваву полеміку у Twitter.

Що сказав Роджер Вотерс?

У інтерв'ю журналісту CNN Майклу Смерконішу музикант виправдовував вторгнення РФ в Україну, говорячи про "акцію та реакцію" на просування НАТО до кордонів РФ, і поставив питання про те, що зробило б керівництво США, розмістити Китай ядерні установки в Мексиці чи Канаді?

Журналіст відповів, що, зважаючи на все, Китай зараз надто зайнятий оточенням Тайваню.

Вотерс парирував, заявивши, що вони не оточують Тайвань, що Тайвань — це складова частина КНР, і це нібито визнавалося всім світом із середини минулого століття.

"Якщо ви цього не знаєте, ви мало читаєте. Почитайте про це", — порадив Вотерс журналісту.

Британський музикант живе на "Зворотній стороні місяця"

Алекс Брістоу, заступник директора Програми оборони, стратегії та національної безпеки Австралійського інституту стратегічної політики, написав, що Вотерс точно живе на "Зворотній стороні місяця" (натяк на назву альбому Pink Floyd), і запропонував йому урок історії, оскільки Тайвань ніколи не перебував під керуванням комуністичного режиму Китаю

"У який Дивізіонний дзвін* Роджер Уотерс дзвонить зараз? Він безперечно продовжує жити на Зворотній стороні місяця", -

*Відсилання до назви альбому. Дивізіонний дзвін звучить у парламентах деяких країн — це сигнал про те, що потрібно проголосувати "за" чи "проти" будь-якого рішення.

Один із коментаторів поскаржився на те, що у списку контактів CNN не вистачає аналітиків по Тайваню, чи хоча б чесних громадян. А самому Вотерсу бракує інтелектуальної гнучкості.

Деякі користувачі назвали британського музиканта "Little Pink", зневажливий термін, що використовується стосовно молодих китайських шовіністів.

Ванг Які, дослідниця питань, пов'язаних з Китаєм, з Human Rights Watch, відповіла, що "зарозумілість — рідний брат невігластва".

Реакція України

Ольга Лаутман, старша наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики (CEPA), висловилася про те, що, судячи з китайської пропаганди, яку Вотерс поширює про Тайвань, він зараз стоїть перед вибором, куди переїхати жити — в КНР чи РФ. І припустила, що, можливо, йому платять уряди обох країн.

У відповідь на звинувачення на адресу президента США Джозефа Байдена, який, на думку Вотерса, нібито розпалює війну в Україні, український дипломат та експосол в Австрії Олександр Щерба нагадав музикантові про те, що той колись заявляв, що війна не почнеться, посилаючись на розсудливість Путіна.

Нагадаємо, що пісня Pink Floyd та Андрія Хливнюка посіла перше місце у чартах 25 країн. Але Роджер Вотерс відмовився від участі у цьому проєкті з політичних переконань.

Надалі інші учасники Pink Floyd представили колекцію для України. Зображення на цьому одязі мають символічне значення, а зібрані від продажу мерчу кошти підуть на допомогу постраждалим від російського вторгнення.