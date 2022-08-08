Слова сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса об Украине и Тайване вызвали бурное обсуждение в сети

По словам журналиста Майкла Смеркониша, Роджер Уотерс обвиняет сторону на которую напали (Украину). Ольга Лаутман, старший научный сотрудник CEPA, допустила, что британский музыкант сейчас выбирает место жительства — РФ или КНР. И что, возможно, он на зарплате правительства обеих стран.

Заявления о войне в Украине и напряженности вокруг Тайваня, сделанные одним из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом, вызвали оживленную полемику в Twitter.

Что сказал Роджер Уотерс?

В нитервью журналисту CNN Майклу Смерконишу музыкант оправдывал вторжение РФ в Украину, говоря об "акции и реакции" на продвижение НАТО к границам РФ, и задался вопросом о том, что бы сделало руководство США, размести Китай ядерные установки в Мексике или Канаде?

Журналист ответил, что, судя по всему, Китай сейчас слишком занят окружением Тайваня.

Уотерс парировал, заявив, что они не окружают Тайвань, что Тайвань — это составная часть КНР, и это якобы признавалось всем миром с середины прошлого века.

"Если вы этого не знаете, вы мало читаете. Почитайте об этом", — посоветовал Уотерс журналисту.

Британский музыкант живет на "Обратной стороне луны"

Алекс Бристоу, замдиректора Программы обороны, стратегии и национальной безопасности Австралийского института стратегической политики, написал, что Уотерс точно живет на "Обратной стороне луны" (отсылка к названию альбома Pink Floyd), и предложил ему урок истории, поскольку Тайвань никогда не находился под управлением коммунистического режима Китая.

"В какой Дивизионный колокол* Роджер Уотерс звонит сейчас? Он определенно продолжает жить на Обратной стороне луны", —

*Отсылка к названию альбома. Дивизионный колокол звучит в парламентах некоторых стран — это сигнал о том, что нужно проголосовать "за" или "против" какого-либо решения.

Один из комментаторов посетовал на то, что в списке контактов CNN не хватает аналитиков по Тайваню, или хотя бы честных граждан. А самому Уотерсу недостает интеллектуальной гибкости.

Некоторые пользователи назвали британского музыканта "Little Pink", пренебрежительный термин, использующийся применительно к молодым китайским шовинистам.

Ванг Яки, исследователь вопросов, связанных с Китаем, из Human Rights Watch, ответила, что "высокомерие — родной брат невежества".

Реакция Украины

Ольга Лаутман, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA), высказалась о том, что, судя по китайской пропарагде, которую Уотерс распространяет о Тайване, он сейчас стоит перед выбором, куда переехать жить — в КНР или РФ. И допустила, что, возможно, ему платят правительства обеих стран.

В ответ на обвинения в адрес президента США Джозефа Байдена, который, по мнению Уотерса, якобы разжигает войну в Украине, украинский дипломат и экс-посол в Австрии Александр Щерба напомнил музыканту о том, что тот некогда заявлял, будто война не начнется, ссылаясь на благоразумие Путина.

Напомним, что песня Pink Floyd и Андрея Хлывнюка заняла первое место в чартах 25 стран. Но Роджер Уотерс отказался от участия в этом проекте по политическим убеждениям.

В дальнейшем другие участники Pink Floyd представили коллекцию для Украины. Изображения на этой одежде имеют символическое значение, а собранные от продажи мерча средства пойдут в помощь пострадавшим от российского вторжения.