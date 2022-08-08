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Мир Российско-украинская война Конфликт между Китаем и Тайванем

Слова сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса об Украине и Тайване вызвали бурное обсуждение в сети

Роджер Уотерс, Pink Floyd, Роджер Уотерс фото
Фото: Скриншот | Роджер Уотерс, Pink Floyd

По словам журналиста Майкла Смеркониша, Роджер Уотерс обвиняет сторону на которую напали (Украину). Ольга Лаутман, старший научный сотрудник CEPA, допустила, что британский музыкант сейчас выбирает место жительства — РФ или КНР. И что, возможно, он на зарплате правительства обеих стран.

Заявления о войне в Украине и напряженности вокруг Тайваня, сделанные одним из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом, вызвали оживленную полемику в Twitter.

Что сказал Роджер Уотерс?

В нитервью журналисту CNN Майклу Смерконишу музыкант оправдывал вторжение РФ в Украину, говоря об "акции и реакции" на продвижение НАТО к границам РФ, и задался вопросом о том, что бы сделало руководство США, размести Китай ядерные установки в Мексике или Канаде?

Журналист ответил, что, судя по всему, Китай сейчас слишком занят окружением Тайваня.

Уотерс парировал, заявив, что они не окружают Тайвань, что Тайвань — это составная часть КНР, и это якобы признавалось всем миром с середины прошлого века.

"Если вы этого не знаете, вы мало читаете. Почитайте об этом", — посоветовал Уотерс журналисту.

Британский музыкант живет на "Обратной стороне луны"

Алекс Бристоу, замдиректора Программы обороны, стратегии и национальной безопасности Австралийского института стратегической политики, написал, что Уотерс точно живет на "Обратной стороне луны" (отсылка к названию альбома Pink Floyd), и предложил ему урок истории, поскольку Тайвань никогда не находился под управлением коммунистического режима Китая.

"В какой Дивизионный колокол* Роджер Уотерс звонит сейчас? Он определенно продолжает жить на Обратной стороне луны", —

*Отсылка к названию альбома. Дивизионный колокол звучит в парламентах некоторых стран — это сигнал о том, что нужно проголосовать "за" или "против" какого-либо решения.

Один из комментаторов посетовал на то, что в списке контактов CNN не хватает аналитиков по Тайваню, или хотя бы честных граждан. А самому Уотерсу недостает интеллектуальной гибкости.

Некоторые пользователи назвали британского музыканта "Little Pink", пренебрежительный термин, использующийся применительно к молодым китайским шовинистам.

Ванг Яки, исследователь вопросов, связанных с Китаем, из Human Rights Watch, ответила, что "высокомерие — родной брат невежества".

Реакция Украины

Ольга Лаутман, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA), высказалась о том, что, судя по китайской пропарагде, которую Уотерс распространяет о Тайване, он сейчас стоит перед выбором, куда переехать жить — в КНР или РФ. И допустила, что, возможно, ему платят правительства обеих стран.

В ответ на обвинения в адрес президента США Джозефа Байдена, который, по мнению Уотерса, якобы разжигает войну в Украине, украинский дипломат и экс-посол в Австрии Александр Щерба напомнил музыканту о том, что тот некогда заявлял, будто война не начнется, ссылаясь на благоразумие Путина.

Напомним, что песня Pink Floyd и Андрея Хлывнюка заняла первое место в чартах 25 стран. Но Роджер Уотерс отказался от участия в этом проекте по политическим убеждениям.

В дальнейшем другие участники Pink Floyd представили коллекцию для Украины. Изображения на этой одежде имеют символическое значение, а собранные от продажи мерча средства пойдут в помощь пострадавшим от российского вторжения.