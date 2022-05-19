Pink Floyd создали специальную коллекцию одежды в помощь Украине

Рисунки на одежде имеют символическое значение.

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Легендарная британская музыкальная группа Pink Floyd продолжает всячески поддерживать Украину и создала специальную лимитированную коллекцию одежды в помощь нашей стране. Об этом музыканты сообщили на своей Instagram-странице.

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Pink Floyd призвали всех желающих присоединиться к помощи украинцам и приобрести лимитированную серию мерча. Как отмечается, все собранные средства, плюс деньги с монетизации песни "Hey Hey Rise Up", пойдут на помощь украинцам.

[ + – ] Pink Floyd выпустили специальную коллекцию мерча в помощь Украине

Символы на одежде имеют особое значение. К примеру, подсолнух — национальный цветок Украины, его нарисовал кубинский художник Йосан Леон. Скрытый смысл в том, что этот цветок отсылается к истории, когда украинская женщина дала российскому захватчику семена подсолнуха и сказала спрятать в кармане, чтобы хоть что-то с него проросло весной.

Картина "Защитники Херсона" украинской художницы Саны Шахмурадовой — часть вирусного клипа Hey Hey Rise Up. Эта история связана с мужчиной из оккупированного Херсона, который запрыгнул на российский танк с украинским флагом, несмотря на угрозу жизни.

[ + – ] Pink Floyd предлагает лимитированный мерч в поддержку Украины

В общем, Pink Floyd предлагает футболки, худи, шопперы и значки. Стоимость одежды из коллекции колеблется от 25 до 40 фунтов (примерно 900–1400 гривен).

Напомним, легендарная группа Pink Floyd записала музыкальное сопровождение к акапельной песне Андрея Хлывнюка "Ой, у лузі червона калина", которая в свое время была гимном Украинских сечевых стрелков. Композиция заняла первые места в чартах нескольких десятков стран.

Также Фокус писал о мощной поддержке других легендарных исполнителей. Американская рок-группа The Metallica пожертвовала Украине полмиллиона долларов.