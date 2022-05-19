Pink Floyd створили спеціальну колекцію одягу на допомогу Україні

Малюнки на одязі мають символічне значення.

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Легендарний британський музичний гурт Pink Floyd продовжує всіляко підтримувати Україну та створив спеціальну лімітовану колекцію одягу на допомогу нашій країні. Про це музиканти повідомили на своїй Instagram-сторінці.

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Pink Floyd закликали всіх охочих приєднатися до допомоги українцям та придбати лімітовану серію мерчу. Як зазначається, усі зібрані кошти, плюс грощі з монетизації пісні "Hey Hey Rise Up", підуть на допомогу українцям.

[ + – ] Pink Floyd випустили спеціальну колекцію мерчу на допомогу Україні

Символи на одязі мають особливе значення. Наприклад, соняшник — національна квітка України, його намалював кубинський художник Йосан Леон. Прихований зміст у тому, що ця квітка відсилається до історії, коли українська жінка дала російському загарбнику насіння та сказала сховати в кишені, аби з нього хоч щось добре проросло навесні.

Картина "Захисники Херсона" української художниці Сани Шахмурадової — частина вірусного кліпу "Hey Hey Rise Up". Ця історія пов'язана з чоловіком з окупованого Херсона, який застрибнув на російський танк з українським прапором, попри загрозу для життя.

[ + – ] Pink Floyd пропонує лімітований мерч на підтримку України

Загалом Pink Floyd пропонує футболки, худі, шопери та значки. Вартість одягу з колекції коливається від 25 до 40 фунтів (приблизно 900-1400 гривень).

Нагадаємо, легендарний гурт Pink Floyd записав музичний супровід до акапельної пісні Андрія Хливнюка "Ой, у лузі червона калина", що свого часу була гімном Українських січових стрільців. Композиція посіла перші місця в чартах кількох десятків країн.

Також Фокус писав про потужну підтримку інших легендарних виконавців. Американський рок-гурт The Metallica пожертвував Україні пів мільйона доларів.