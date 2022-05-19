RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Pink Floyd створили спеціальну колекцію одягу на допомогу Україні

167
Pink Floyd, Pink Floyd підтримують Україну, Pink Floyd ой у лузі, Pink Floyd хливнюк, Pink Floyd колекція одягу
Фото: Соцмережі | Pink Floyd

Малюнки на одязі мають символічне значення.

Легендарний британський музичний гурт Pink Floyd продовжує всіляко підтримувати Україну та створив спеціальну лімітовану колекцію одягу на допомогу нашій країні. Про це музиканти повідомили на своїй Instagram-сторінці.

Pink Floyd закликали всіх охочих приєднатися до допомоги українцям та придбати лімітовану серію мерчу. Як зазначається, усі зібрані кошти, плюс грощі з монетизації пісні "Hey Hey Rise Up", підуть на допомогу українцям.

Pink Floyd випустили спеціальну колекцію мерчу на допомогу Україні

Символи на одязі мають особливе значення. Наприклад, соняшник — національна квітка України, його намалював кубинський художник Йосан Леон. Прихований зміст у тому, що ця квітка відсилається до історії, коли українська жінка дала російському загарбнику насіння та сказала сховати в кишені, аби з нього хоч щось добре проросло навесні.

Картина "Захисники Херсона" української художниці Сани Шахмурадової — частина вірусного кліпу "Hey Hey Rise Up". Ця історія пов'язана з чоловіком з окупованого Херсона, який застрибнув на російський танк з українським прапором, попри загрозу для життя.

Pink Floyd пропонує лімітований мерч на підтримку України
Pink Floyd пропонує лімітований мерч на підтримку України

Загалом Pink Floyd пропонує футболки, худі, шопери та значки. Вартість одягу з колекції коливається від 25 до 40 фунтів (приблизно 900-1400 гривень).

Нагадаємо, легендарний гурт Pink Floyd записав музичний супровід до акапельної пісні Андрія Хливнюка "Ой, у лузі червона калина", що свого часу була гімном Українських січових стрільців. Композиція посіла перші місця в чартах кількох десятків країн.

Також Фокус писав про потужну підтримку інших легендарних виконавців. Американський рок-гурт The Metallica пожертвував Україні пів мільйона доларів.