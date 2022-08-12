Китай планирует создать лагеря по "перевоспитанию" жителей Тайваня после вторжения
Китайские дипломаты во Франции и Австралии заявили, что тайваньцев нужно научить правильному восприятию Китая. После чего они будут поддерживать воссоединение и вновь станут "патриотами".
Китай угрожает "перевоспитанием" Тайваню, с тем чтобы сделать его граждан более патриотически настроенными после вторжения на остров. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Такое предупреждение напомнило о жутких лагерях по перевоспитанию, где содержались миллионы уйгуров, что представители ряда странах назвали геноцидом.
"Мы будем перевоспитывать", — заявил китайский посол во Франции Лу Шайе в интервью местным журналистам.
"Уверен, что население Тайваня будет поддерживать воссоединение и вновь станет патриотами", — заявил он.
После критики этих высказываний дипломат заявил, что правительство Тайваня настроило своих жителей против Китая.
Слова о перевоспитании он объяснил тем, что сейчас население Тайваня эффективно обработано и опьянено.
"Их необходимо перевоспитать, чтобы не было сепаратистских мыслей", — объяснил представитель КНР.
Это мнение разделяет и посол Китая в Австралии Сяо Цянь, после вторжения КНР, по его словам, жители Тайваня нужно будет научить правильно думать о КНР.
"Нам нужно понимать, что их взгляды на Китай, взгляды на свою родину, могут несколько отличаться. Я думаю, что это факт", — заявил он.
Мнение о том, что тайваньское население понадобится перевоспитывать после вторжения, разделяют и граждане Китая.
Руководитель Центра уйгурских исследований Абдул Хаким заявил, что слова представителей Китая напомнили о лагерях, которые правительство КНР создало для уйгуров в Синьцзяне. По его словам, Китай тестирует такую практику на уйгурах и в дальнейшем планирует применять этот подход в других регионах мира.
"Теперь же Китай заявляет, что создаст концентрационные лагеря в Тайване", — сказал Хаким.
Лагеря по перевоспитанию уйгуров в Китае
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе властями КНР организованы лагеря, где придунительно содержатся местные жители, которые исповудуют ислам.
Согласо официальным заявлениям правительства, цель таких учреждений — профессиональное обучение и противодействие экстермизму.
Правозащитники сравнивают такие учтержения и условия содержания в них с концентрационными лагерями времен Второй мировой.
Ранее Фокус сообщал, что Китай готовится к вторжению и провел военные учения, об этом заявил глава Минобороны Тайваня. По словам Джозефа Ву, Пекин проводит учения, в рамках которых запускает ракеты и осуществляет кибератаки.
Напомним, что слова Роджера Уотерса из Pink Floyd об Украине и Тайване вызвали множество критики. Британский музыкант назвал Тайвань частью КНР, а Джо Байден якобы разжигает войну в Украине.