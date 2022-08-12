Китайские дипломаты во Франции и Австралии заявили, что тайваньцев нужно научить правильному восприятию Китая. После чего они будут поддерживать воссоединение и вновь станут "патриотами".

Китай угрожает "перевоспитанием" Тайваню, с тем чтобы сделать его граждан более патриотически настроенными после вторжения на остров. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Такое предупреждение напомнило о жутких лагерях по перевоспитанию, где содержались миллионы уйгуров, что представители ряда странах назвали геноцидом.

"Мы будем перевоспитывать", — заявил китайский посол во Франции Лу Шайе в интервью местным журналистам.

"Уверен, что население Тайваня будет поддерживать воссоединение и вновь станет патриотами", — заявил он.

После критики этих высказываний дипломат заявил, что правительство Тайваня настроило своих жителей против Китая.

Слова о перевоспитании он объяснил тем, что сейчас население Тайваня эффективно обработано и опьянено.

"Их необходимо перевоспитать, чтобы не было сепаратистских мыслей", — объяснил представитель КНР.

Это мнение разделяет и посол Китая в Австралии Сяо Цянь, после вторжения КНР, по его словам, жители Тайваня нужно будет научить правильно думать о КНР.

"Нам нужно понимать, что их взгляды на Китай, взгляды на свою родину, могут несколько отличаться. Я думаю, что это факт", — заявил он.

Мнение о том, что тайваньское население понадобится перевоспитывать после вторжения, разделяют и граждане Китая.

Руководитель Центра уйгурских исследований Абдул Хаким заявил, что слова представителей Китая напомнили о лагерях, которые правительство КНР создало для уйгуров в Синьцзяне. По его словам, Китай тестирует такую практику на уйгурах и в дальнейшем планирует применять этот подход в других регионах мира.

"Теперь же Китай заявляет, что создаст концентрационные лагеря в Тайване", — сказал Хаким.

Лагеря по перевоспитанию уйгуров в Китае

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе властями КНР организованы лагеря, где придунительно содержатся местные жители, которые исповудуют ислам.

Согласо официальным заявлениям правительства, цель таких учреждений — профессиональное обучение и противодействие экстермизму.

[ + – ] Лагерь, созданный правительство КНР для уйгуров в Синьцзяне.

Правозащитники сравнивают такие учтержения и условия содержания в них с концентрационными лагерями времен Второй мировой.

Ранее Фокус сообщал, что Китай готовится к вторжению и провел военные учения, об этом заявил глава Минобороны Тайваня. По словам Джозефа Ву, Пекин проводит учения, в рамках которых запускает ракеты и осуществляет кибератаки.

Напомним, что слова Роджера Уотерса из Pink Floyd об Украине и Тайване вызвали множество критики. Британский музыкант назвал Тайвань частью КНР, а Джо Байден якобы разжигает войну в Украине.