США хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, — Politico

Поки що розробка пакета допомоги знаходиться на ранній стадії. Проте вже відомо, що до нього входить.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 мільярда доларів. Про це повідомляє видання Politico.

Як пише видання, зараз розробка пакета допомоги знаходиться на ранній стадії. Проте вже відомо, що до нього входить:

60 ракет AGM-84L Harpoon Block II — за 355 млн доларів;

100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder — за 85,6 млн доларів;

655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар.

Відомо, що ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.

Як стверджують журналісти, швидше за все законодавці схвалять продаж, проте через канікули Конгресу процес може затягтися.

[ + – ] США можуть допомогти Тайваню зі зброєю

Раніше ми повідомляли, що США прискорюють виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

Нагадаємо, що США анонсували нову зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн".