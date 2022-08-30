США хотят помочь Тайваню оружием на миллиард Долларов, — Politico

Пока что разработка пакета помощи находится на ранней стадии. Однако уже известно, что в него входит.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена намерена обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Politico.

Как пишет издание, сейчас разработка пакета помощи находится на ранней стадии. Однако уже известно, что в него входит:

60 ракет AGM — 84L Harpoon Block II — за 355 млн долларов;

100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder — за 85,6 млн долларов;

655, 4 млн долларов на контракт на разведывательный радар.

Известно, что ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители Тайбэя F-16.

Как утверждают журналисты, скорее всего законодатели одобрят продажу, однако из-за каникул Конгресса процесс может затянуться.

[ + – ] США могут помочь Тайваню с оружием

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