США анонсировали новую встречу министров обороны в формате "Рамштайн"

На одном из последних саммитов союзники анонсировали поставки РСЗО HIMARS на нужды украинской армии.

В сентябре на авиабазе Рамштайн состоится новая встреча международных "доноров" военной помощи Украине. Об этом проинформировала пресс-служба командования ВВС США в Европе и Африке.

По данным ведомства, очередная встреча в формате "Рамштайн" на американской авиабазе в Германии состоится 8 сентября. Руководителем мероприятия, как отмечают в командовании, станет министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

"Остин снова пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса в Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США. Представители СМИ, заинтересованные в участии в мероприятии, должны отправить ответ не позднее 1 сентября в 10:00 по центральноевропейскому времени в отдел по связям с общественностью 86-го авиакрыла", — говорится в официальном пресс-релизе, который был опубликован на сайте командования.

Стоит отметить, что в ходе одной из прошлых встреч в формате "Рамштайн" союзники договорились о выделении Украине реактивных систем залпового огня HIMARS и другого дальнобойного орудия.

Самый первый саммит на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялся в конце апреля, в котором приняли участие более 40 министров обороны различных стран. Союзники обсуждали ход полномасштабной войны в Украине и поставки нового типа вооружения, чтобы украинские Вооруженные силы могли переломить ход событий на фронте.

Также Фокус в своем материале рассказывал, какую военную помощь Украине предоставят страны Запада по итогам встречи "Рамштайн-3".