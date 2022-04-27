На базе "Рамштайн" прошла встреча министров обороны более 40 стран: итоги переговоров

По словам главы оборонного ведомства Украины Алексея Резникова, на встрече обсудили три блока вопросов. А наиболее важным решением чиновник назвал переход нашей армии на западные калибры и технику.

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Во вторник, 26 апреля на военной базе ВВС США Ramstein ("Рамштайн") на юго-западе Германии прошла встреча более 40 министров обороны стран мира, на которой обсуждались пути поддержки Украины в условиях полномасштабной войны с РФ. В частности, представители оборонных ведомств пришли к решению о поставке украинскому государству нового вооружения. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на агентство AFP.

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Министр обороны США Ллойд Остин в ходе инициированной Штатам встречи пообещал, что Вашингтон и дальше будет "переворачивать небо и землю", чтобы помочь Украине в борьбе с РФ. Американский чиновник также заверил, что США продолжат поставки оружия Украине.

На переговорах министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин согласился отдать согласие на поставку подержанных зенитных танков Gepard в Украину. Немецкая чиновника добавила, что запасы оружия бундесвера ограничены, но добавил, что ФРГ обратится к немецким производителям вооружений за помощью в этом вопросе.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в ходе встречи стороны обсудили три блока вопросов:

Создание Консультативной группы по вопросам обороны Украины

Эта группа, как утверждает Резников, будет действовать на постоянной основе — в рамках нее раз в месяц министры обороны стран-партнеров будут "сверять часы".

"Постоянный механизм позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию. Например, когда будут приняты решения о предоставлении Украине того или иного вооружения, за счет координации оружие одного типа будет поступать из разных стран. Условно, несколько стран предоставят по 3-4 орудия, а суммарно Украина получит артиллерийский дивизион", — написал чиновник.

Интеграция Украины в НАТО

По словам Резникова, Украина долгое время убеждала партнеров в том, что в качестве поддержки необходимо предоставить государству оружие западного производства, отвечающее стандартам Альянса.

"Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, наконец принятое. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155 мм. Постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО. Что станет значительным усилением восточного фланга Североатлантического союза", — отметил министр.

Обучение украинских военных использованию западного вооружения

Резников указал, что украинские власти специально не афишировали работу над обучением военнослужащих Вооруженных сил Украины, чтобі "обеспечить комфорт нашим партнерам".

"Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений. Когда эти решения будут приняты, в чем я лично не сомневаюсь, мы уже будем готовы", — добавил чиновник.

Резников также заявил, что общим выводом встречи на базе "Рамштайн" стало то, что теперь, в контексте военной поддержки Украины, речь идет "о действительно исторических изменениях, которые в ближайшие недели — месяцы будут материализованы".

Рассказал Резников и о своих встречах с иностранными коллегами на полях оборонного форума. В частности, министр обороны Украины встретился с главами ведомств Германии (Кристина Ламбрехт), Великобритании (Бен Уоллес), Канады (Анита Ананд), Польши (Мариуш Блащак), Нидерландов (Кайса Оллонгрен), Турции (Хулуси Акар), Италии (Лоренцо Гуэрини), Румынии (Василе Данку), Словакии (Ярослав Надем), Болгарии (Драгомир Заков), Литвы (Арвидас Анушаускас).

"Каждое из этих государств оказывает Украине неоценимую поддержку, за которую мы безгранично благодарны. В целом, коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается", — написал чиновник.

Министр обороны Украины также призвал общественность сохранять "верные ожидания", так как впереди украинское государство ожидает "несколько очень тяжелых недель", во время которых осуществится реализация договоренностей, заключенных на базе "Рамштайн", пройдет обучение и будут предприняты логистические шаги.

Напомним, перед встречей на базе Рамштайн министр обороны США заявил, что Украина способна победить в войне против РФ, несмотря на то, что армия противника имеет численное и технологическое превосходство.

Ранее мы писали, что министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил о праве Украины наносить удары вглубь территории РФ для уничтожения военных целей, запасов топлива и других стратегических объектов.