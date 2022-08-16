Китай направил к берегам Тайваня новые подлодки со сверхзвуковыми ракетами (фото)

Передовые неатомные подводные лодки типа 039C класса Yuan были введены в эксплуатацию в июле этого года. Это первая разновидность китайских субмарин, оснащенных воздухонезависимым двигателем.

Китайские ВМС патрулируют побережье Тайваня с помощью новейших субмарин со сверхзвуковыми ракетами. Об этом сообщает Mirror.

Передовые неатомные подводные лодки типа 039C класса Yuan были введены в эксплуатацию в июле этого года и уже развернуты в районе Восточного морского флота КНР.

Китайские подводные лодки класса Yuan

[ + – ] Китайская субмарина. Фото: naval news

Подлодки серии 039A/AG/B/C — дизель-электрические субмарины, которые стоят на вооружении китайских ВМС. Это первая разновидность китайских подлодок, оснащенных воздухонезависимым двигателем. Скорость хода подлодки — 20 узлов, а рабочая глубина — 300 метров.

[ + – ] Китайская субмарина.

Развертыванию субмарин предшествовали заявления тайваньских политиков о преувеличении и "уловках" после того, как военное подразделение КНР, отвечающее за район, прилегающий к Тайваню, опубликовало кадры стратегического расположения архипелага Пэнхуледао, где, предположительно, размещается крупная авиабаза Тайваня. Судя по всему, видео было снято самолетом ВВС Китая.

По словам замначальника штаба ВВС Тайваня по операциям Тун Пей-луня, это часть информационной войны КНР, призванная произвести внешний эффект и показать, насколько они близки к Пэнху, что на самом деле не так.

Напомним, что Китай намерен организовать лагеря по "перевоспитанию" тайваньцев после вторжения. Китайские дипломаты во Франции и Австралии заявили, что жителей Тайваня следует научить правильно воспринимать Китай и превратить в патриотов Поднебесной.

Ранее Фокус сообщал, что представители американского Конгресса посетили Тайвань из-за напряженности с КНР. С участием местных чиновниками запланировано обсуждение отношений США и Тайваня.