Китай направив до берегів Тайваню нові підводні човни з надзвуковими ракетами (фото)

Передові неатомні підводні човни типу 039C Yuan введені в експлуатацію в липні цього року. Це перший різновид китайських субмарин, оснащених незалежним двигуном.

Китайські ВМС патрулюють узбережжя Тайваню за допомогою нових субмарин із надзвуковими ракетами. Про це повідомляє Mirror.

Передові неатомні підводні човни типу 039C Yuan введені в експлуатацію в липні цього року і вже розгорнуті в районі Східного морського флоту КНР.

Китайські підводні човни класу Yuan

[ + – ] Китайська субмарина Фото: naval news

Підводні човни серії 039A/AG/B/C — дизель-електричні субмарини, які стоять на озброєнні китайських ВМС. Це перший різновид китайських підводних човнів, оснащених незалежним двигуном. Швидкість ходу підводного човна — 20 вузлів, а робоча глибина — 300 метрів.

[ + – ] Китайська субмарина

Розгортанню субмарин передували заяви тайванських політиків про перебільшення та "хитрощі" після того, як військовий підрозділ КНР, що відповідає за район, прилеглий до Тайваню, опублікував кадри стратегічного розташування архіпелагу Пенхуледао, де, ймовірно, розміщується велика авіабаза Тайваню. Зважаючи на все, відео знято літаком ВПС Китаю.

За словами заступника начальника штабу ВПС Тайваню з операцій Тун Пей-Луня, це частина інформаційної війни КНР, покликана зробити зовнішній ефект і показати, наскільки вони близькі до Пенху, що насправді не так.

Нагадаємо, що Китай має намір організувати табори з "перевиховання" тайванців після вторгнення. Китайські дипломати у Франції та Австралії заявили, що мешканців Тайваню слід навчити правильно сприймати Китай і перетворити на патріотів Піднебесної.

Раніше Фокус повідомляв, що представники американського Конгресу відвідали Тайвань через напруженість із КНР. За участю місцевих чиновників заплановано обговорення відносин США та Тайваню.