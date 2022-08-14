Американские конгрессмены прибыли на Тайвань из-за напряженности в Китае

Делегация намерены обсудить с местными чиновниками отношения США и Тайваня.

На фоне напряженных отношений Тайваня с Китаем сегодня на остров прибыла делегация конгрессменов из США. Во время двухдневного визита они планируют встретиться с президентом Цай Инвэнь. Об этом сообщает Reuters.

Делегация американских конгрессменов прибыла на остров менее чем через две недели после скандального визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее поездка вызвала негативную реакцию со стороны Пекина, который считает территорию Тайваня своей.

На остров прибыли сенатор-демократ Эд Марки, а также члены Палаты представителей из Демократической партии — Джон Гараменди, Алан Лоувенталь, Дон Бейер. Кроме того, в составе американской делегации член палаты представителей из Республиканской партии Амата Колман Радеваген. Конгрессмены намерены обсудить с местными чиновниками отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, климатические изменения и другие значимые вопросы взаимного интереса.

Как отмечает Reuters, министерство обороны Тайваня недавно обнаружило 22 китайских самолета и шесть кораблей ВМС в Тайваньском проливе и вокруг него.

Напомним, в начале августа Тайвань посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее поездку раскритиковали в Пекине. С тех пор китайские военные стянули дополнительные силы к Тайваню и провели там серию учений.

В Пекине считают, что Вашингтон грубо вмешался во внутренние дела Китая. Глава МИД КНР Ван И отмечал, что официальные лица США неоднократно подтверждали, что Тайвань является территорией Китая, однако теперь намерены "подорвать мир" в ситуации с Тайваньским проливом. По мнению министра, Вашингтон пользуется удобным случаем, чтобы увеличить свое военное присутствие в регионе.

Фокус ранее писал о том, что китайские дипломаты во Франции и Австралии призывают преподать тайванцем урок. Они считают, что жителей Тайваня нужно научить правильному восприятию Китая, после чего они точно будут поддерживать воссоединение и вновь станут "патриотами".