Одной из главных ошибок, по мнению главы МИД КНР Ван И, стала попытка США создать предлог для того, чтобы усилить свое военное присутствие в регионе.

Глава МИД КНР Ван И во время визита в Бангладеш 7 августа заявил, что США совершили три главные ошибки в тайваньском вопросе, позволив американской конгрессвумен Нэнси Пелоси посетить Тайвань, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Первая ошибка, по мнению министра, заключается в том, что Вашингтон грубо вмешался во внутренние дела Китая. При этом очевидно, что Тайвань является не частью Соединенных штатов, а территорией Китая, что неоднократно подтверждали официальные лица США.

"Игнорируя неоднократные предупреждения и предостережения Китая, США пошли своим путем и организовали так называемый "визит" третьего лица в правительстве Соединенных штатов на Тайвань. То, что сделали США, является серьезным нарушением суверенитета Китая", — заявил Ван И.

Вторая ошибка состоит в том, что американская сторона поддержала независимость Тайваня, идею которой продвигает в своей политической программе правящая Демократическая прогрессивная партия. По мнению министра, потворствовать этим политическим силам совершенно недопустимо.

"Спикер Палаты представителей США публично поддержал ее, присоединился к силам сепаратистов и боролся против китайского народа", — отметил Ван И.

В-третьих, дипломат отметил намерение США "подорвать мир" в ситуации с Тайваньским проливом. Он высказал мнение, что Вашингтон, пользуясь удобным случаем, нашел повод увеличить свое военное присутствие в регионе.

"США привыкли сначала создавать проблему, а затем использовать ее для реализации собственных стратегических планов. Есть признаки того, что Соединенные Штаты, планируя визит Пелоси, пытаются повторить свои старые приемы и пользуются случаем для увеличения своего военного присутствия в регионе", — подчеркнул министр.

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По его словам, принцип невмешательства во внутренние дела является "золотым правилом" межгосударственных отношений. Следовательно международному сообществу необходимо совместно защищать основные нормы международных отношений и международного права, считает Ван И, и учитывать законные права и интересы всех развивающихся стран.

Напомним, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит военные учения у берегов Тайваня, фактически взяв остров в блокаду. После визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань китайские военные начали учения на самых загруженных водных путях и авиамаршрутах вокруг острова.