МИД Китая назвал три главные ошибки США в вопросе Тайваня
Одной из главных ошибок, по мнению главы МИД КНР Ван И, стала попытка США создать предлог для того, чтобы усилить свое военное присутствие в регионе.
Глава МИД КНР Ван И во время визита в Бангладеш 7 августа заявил, что США совершили три главные ошибки в тайваньском вопросе, позволив американской конгрессвумен Нэнси Пелоси посетить Тайвань, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.
- Первая ошибка, по мнению министра, заключается в том, что Вашингтон грубо вмешался во внутренние дела Китая. При этом очевидно, что Тайвань является не частью Соединенных штатов, а территорией Китая, что неоднократно подтверждали официальные лица США.
"Игнорируя неоднократные предупреждения и предостережения Китая, США пошли своим путем и организовали так называемый "визит" третьего лица в правительстве Соединенных штатов на Тайвань. То, что сделали США, является серьезным нарушением суверенитета Китая", — заявил Ван И.
- Вторая ошибка состоит в том, что американская сторона поддержала независимость Тайваня, идею которой продвигает в своей политической программе правящая Демократическая прогрессивная партия. По мнению министра, потворствовать этим политическим силам совершенно недопустимо.
"Спикер Палаты представителей США публично поддержал ее, присоединился к силам сепаратистов и боролся против китайского народа", — отметил Ван И.
- В-третьих, дипломат отметил намерение США "подорвать мир" в ситуации с Тайваньским проливом. Он высказал мнение, что Вашингтон, пользуясь удобным случаем, нашел повод увеличить свое военное присутствие в регионе.
"США привыкли сначала создавать проблему, а затем использовать ее для реализации собственных стратегических планов. Есть признаки того, что Соединенные Штаты, планируя визит Пелоси, пытаются повторить свои старые приемы и пользуются случаем для увеличения своего военного присутствия в регионе", — подчеркнул министр.Важно
По его словам, принцип невмешательства во внутренние дела является "золотым правилом" межгосударственных отношений. Следовательно международному сообществу необходимо совместно защищать основные нормы международных отношений и международного права, считает Ван И, и учитывать законные права и интересы всех развивающихся стран.
Напомним, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит военные учения у берегов Тайваня, фактически взяв остров в блокаду. После визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань китайские военные начали учения на самых загруженных водных путях и авиамаршрутах вокруг острова.