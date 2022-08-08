Однією з головних помилок, на думку глави МЗС КНР Ван І, стала спроба США створити привід для того, щоб посилити свою військову присутність у регіоні.

Глава МЗС КНР Ван І під час візиту в Бангладеш 7 серпня заявив, що США припустилися трьох головних помилок у тайванському питанні, дозволивши американській конгресвумен Ненсі Пелосі відвідати Тайвань, повідомляє пресслужба китайського зовнішньополітичного відомства.

Перша помилка, на думку міністра, полягає в тому, що Вашингтон грубо втрутився у внутрішні справи Китаю. При цьому очевидно, що Тайвань не є частиною Сполучених штатів, а територією Китаю, що неодноразово підтверджували офіційні особи США.

"Ігноруючи неодноразові попередження і застереження Китаю, США пішли своїм шляхом та організували так званий "візит" третьої особи в уряді Сполучених штатів на Тайвань. Те, що зробили США, є серйозним порушенням суверенітету Китаю", — заявив Ван І.

Друга помилка полягає в тому, що американська сторона підтримала незалежність Тайваню, ідею якої просуває у своїй політичній програмі керівна Демократична прогресивна партія. На думку міністра, потурати цим політичним силам неприпустимо.

"Спікер Палати представників США публічно підтримав її, приєднався до сил сепаратистів і боровся проти китайського народу", — зазначив Ван І.

По-третє, дипломат зазначив намір США "підірвати мир" у ситуації з Тайванською протокою. Він висловив думку, що Вашингтон, користуючись нагодою, знайшов привід збільшити свою військову присутність у регіоні.

"США звикли спочатку створювати проблему, а потім використовувати її для реалізації власних стратегічних планів. Є ознаки того, що Сполучені Штати, плануючи візит Пелосі, намагаються повторити свої старі прийоми та користуються нагодою для збільшення своєї військової присутності в регіоні", — наголосив міністр.

Важливо

Китай проти США. Чому візит Ненсі Пелосі в Тайвань — це провокація

За його словами, принцип невтручання у внутрішні справи є "золотим правилом" міждержавних відносин. Відтак міжнародному співтовариству необхідно спільно захищати основні норми міжнародних відносин і міжнародного права, вважає Ван І, та враховувати законні права й інтереси всіх країн, що розвиваються.

Нагадаємо, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) проводить військові навчання біля берегів Тайваню, фактично взявши острів у блокаду. Після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань китайські військові розпочали навчання на найбільш завантажених водних шляхах та авіамаршрутах навколо острова.