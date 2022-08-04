Блокада острова: Тайвань звинуватив КНР у спробі змінити статус-кво у регіоні

Під приводом військових навчань армія Китаю фактично оточила острів, перекривши найважливіші морські шляхи та авіамаршрути.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала безпрецедентні військові навчання з бойовою стрільбою у шести районах біля Тайваню, встановивши разом з тим фактичну блокаду острова. У зв'язку з цим офіційні особи Тайваню заявили, що дії Китаю порушують статут ООН, оскільки Пекін вторгається в територіальний простір Тайваню та перешкоджає вільному повітряному та морському судноплавству. Про це повідомляє агентство Reuters.

Після візиту речниці Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань китайські військові розпочали навчання на найзавантаженіших водних шляхах та авіамаршрутах навколо острова. З цієї нагоди представники керівної Демократичної прогресивної партії Тайваню (ДПП) заявили, що дії Пекіна є незаконними та безвідповідальними.

[ + – ] Схема військових навчань НВАК біля Тайваню

Крім того, представник кабінету міністрів Тайваню також заявив, що хакери атакували вебсайти міністерства оборони, міністерства закордонних справ та канцелярії президента.

Зі свого боку, офіційний представник Канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР Ма Сяогуан заявив, що проблема Тайваню — це внутрішня справа Китаю, а не регіональна проблема. За його словами, дії Пекіна цілком виправдані, оскільки візит Пелосі був спрямований не на підтримку демократичних свобод Тайваню, а націлений на провокацію та безцеремонне втручання у суверенітет КНР.

Нагадаємо, після візиту речниці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі китайська влада ввела економічні санкції проти Тайваню. Зокрема запроваджено обмеження на експорт природного піску, а також імпорт цитрусових та двох видів рибної продукції.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував візит Пелосі до Тайваню. За його словами, Вашингтон продемонстрував свою безкарність та вседозволеність за принципом "що хочу, те й ворочу".