Блокада острова: Тайвань обвинил КНР в попытке изменить статус-кво в регионе

Под предлогом военных учений армия Китая фактически окружила остров, перекрыв важнейшие морские пути и авиамаршруты.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала беспрецедентные военные учения с боевой стрельбой в шести районах возле Тайваня, установив при этом фактическую блокаду острова. В связи с этим официальные лица Тайваня заявили, что действия Китая нарушают устав ООН, поскольку Пекин вторгается в территориальное пространство Тайваня и препятствует свободному воздушному и морскому судоходству. Об этом информирует агентство Reuters.

После визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань китайские военные начали учения на самых загруженных водных путях и авиамаршрутах вокруг острова. По этому случаю представители правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) заявили, что действия Пекина являются незаконными и безответственными.

[ + – ] схема военных учений НОАК возле Тайваня

Кроме того, представитель кабинета министров Тайваня также заявил, что хакерами были атакованы веб-сайты министерства обороны, министерства иностранных дел и канцелярии президента.

В свою очередь официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что проблема Тайваня — это внутреннее дело Китая, а не региональная проблема. По его словам, действия Пекина вполне оправданы поскольку визит Пелоси был направлен не на поддержания демократических свобод Тайваня, а нацелен на провокацию и бесцеремонное вмешательство в суверенитет КНР.

Напомним, после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси китайские власти ввели экономические санкции против Тайваня. В частности введены ограничения на экспорт природного песка, а также импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань. По его словам, Вашингтон продемонстрировал свою безнаказанность и вседозволенность по принципу "что хочу, то и ворочу".