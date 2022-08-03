Месть Пекина: Китай вводит экономические и финансовые санкции против Тайваня

Власти КНР также ввели санкции против двух тайваньских фондов, которые якобы очерняли облик Китая, распространяли клевету и сотрудничали с сепаратистами.

С 3 августа Китай вводит временные ограничения на импорт и экспорт некоторых товаров из Тайваня. В частности Пекин запретил поставлять на остров природный песок и импортировать из Тайваня два вида рыбы и цитрусовые. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.

Причина временных санкций не уточняется, однако некоторые СМИ отмечают, что предпринимаемые шаги китайского правительства связаны с вчерашним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как сообщает издание Washington Post, временные экономические санкции будут способствовать возникновению кризиса на острове. По мнению обозревателей, Пекин в ближайшее время будет оказывать давление на экономику Тайваня.

"У Китая очень широкий набор инструментов для нанесения вреда Тайваню. Китай видит ошибку своего противника, он часто агрессивно вмешивается, чтобы воспользоваться преимуществом", — отметили в администрации Белого дома.

Например, запрет на поставку природного песка может вызвать серьезные проблемы у строительных компаний, поскольку он используется в производстве стекла и бетона, а также при строительстве дорог и объектов инфраструктуры.

Китай ввел санкции в отношении двух фондов Тайваня

Кроме экономических ограничений, правительство КНР ввел санкции против двух фондов на Тайване за оказываемую ими поддержку "тайваньским сепаратистам и клевету на Китай". Речь идет о Тайваньском демократическом фонде и Международном фонде сотрудничества и развития.

По словам официального представителя Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, организации якобы "очерняли облик" Китая и пытались влиять на международное сообщество, подрывая принципы "одного Китая".

Согласно распоряжению, правительство КНР запретило сотрудничество между указанными фондами и компаниями материкового Китая, которые работают в сферах энергетики, медицины, телекоммуникаций и т.д. Пекин отмечает, что эти коммерческие организации предоставляли денежные средства фондам, созданным для имущественных взносов.

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Китайский карточный домик. Что будет с Китаем после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Напомним, что после того, как самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в Тайване, МИД КНР выступил с заявлением, в котором осуждает визит американского политика. В документе говорится, что визит Пелоси является серьезной политической провокацией и подрывает мир и стабильность в регионе