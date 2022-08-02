Китайский карточный домик. Что будет с Китаем после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

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Самолет с Нэнси Пелоси сел на Тайване. Начинается визит спикера Палаты представителей США в независимую от Китая страну. Небольшой офтоп, который добавит немного контекста события.

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Самое первое и самое главное. Впереди у Пекина жесткий экономический кризис. Следом за дефолтом второго по объемам девелопера Эвергранде на $300 млрд наступит, как прогнозируют, официальное падение банков, уже замораживающих счета китайцев, а они выходят на протесты.

Девелопер, с которым случился дефолт, уже тянет на дно остальную экономику. Главное — строительство. На строительстве завязаны вся остальная экономика. Вместе с банками падение будет очень сильным. Еще один штрих: в целом Китай стоит перед пропастью $8 трлн долга.

На этом фоне этой осенью Си хочет стать фактическим императором Китая — не просто получить еще один срок, а обрести абсолютную власть в КНР. На десятилетие. И в целом он это сделает в любом случае. Поскольку он диктатор и действует, как диктатор. Но есть но.

По прогнозам, уже в этом году карточный домик Китая начнет падать. Пока это почти не заметно для остального мира. Но в конце концов повлияет на всех.

В конце этого пути Китай как мощная сила в том смысле, в котором мы за последние 20 лет привыкли его видеть, или исчезнет с карты мира, вернувшись, как и Россия, в состояние экономики уровня 1990-х годов. Или катастрофически лишится позиции и влияния.

А что будет, если Китай пойдет на вооруженный конфликт? Это только ускорит падение. Потому что санкции сделают из Китая то же, что и с Россией. Дырявое авторитарное корыто, с которым никто не хочет иметь дело. И если Китай начнет стрелять — это именно то, что поможет нам всем как можно быстрее решить проблему с диктаторами.

Россия уже на дне и ускоряет падение. Китай спешит вслед. Хотя до сих пор делал это самостоятельно — из-за недостатков собственной коммунистической политики.

В любом случае мы с вами являемся свидетелями начала упадка диктатур. И свидетелями сейсмических реакций, которые могут привести всех нас в новый и интересный мир. Где будет поменьше авторитаризма. И немного больше надежды для всех, кто хочет свободы, но остается за решеткой диктаторов.

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