Кто и как отмазывает Россию от убийства украинских военнопленных в Еленовке

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Это происходит довольно просто. Запускается тезис, что "ООН и Международный Комитет Красного креста взяли гарантии по азовцам". И именно международные организации не соблюдали эти "гарантии", что и привело к гибели наших героев.

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Я уже молчу, что этих "гарантий" никто в глаза не видел. Ни документов, ни соглашений, ни меморандумов. Мы же видели, как подписывались "зерновые гарантии"! Мы же видели тексты всех соглашений по зерну! Но мы не видели ничего подобного по азовцам! Или я что-нибудь пропустил?

И от чиновников ООН и МККК я не слышал никаких публичных и непубличных заявлений, что они такие гарантии на свои организации берут. Дело в другом!

Все гарантии сохранения жизни военнопленным четко зафиксированы в Женевской конвенции ООН по обращению с военнопленными. И гарантировать жизнь, здоровье, безопасные условия пребывания в плену, должное медицинское обеспечение и питание обязана страна, которая взяла в плен военнослужащих.

В случае с азовцами именно Россия согласно Женевским конвенциям взяла на себя гарантии жизни военнопленным. Поэтому прекращайте защищать и отмазывать Россию! Прекращайте перекладывать вину за гибель азовцев с России на другую сторону (ООН, МККК и другие международные организации).

Именно Россия должна отвечать за преступление в Еленовке! Враг у нас один. Слава Украине!

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