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Думки Російсько-українська війна Обстріл колонії в Оленівці

Хто і як відмазує Росію від вбивства українських військовополонених в Оленівці

"Мене відверто дратує висвітлення у ЗМІ воєнного злочину Росії в Оленівці. Свідомо чи ні, спеціально чи ні, але деякі "коментатори-експерти-політики" своїми заявами виводять Росію з-під відповідальності за вбивство українців в Оленівці". Думка.

Павло Розенко
Павло Розенко
Віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України
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Оленівка, Оленівка, азов, колонія, донецьк, військовополонені
Фото: Ілюстративне фото | В Оленівці Донецької області утримують українських військовополонених. За збереження їхнього життя несе відповідальність Росія

Це відбувається досить просто. Запускається теза, що "ООН і Міжнародний Комітет Червоного хреста взяли гарантії щодо азовців". І саме міжнародні організації не дотримувалися цих "гарантій", що й призвело до загибелі наших героїв.

Я вже мовчу, що цих "гарантій" ніхто в очі не бачив. Ні документів, ні угод, ні меморандумів. Ми ж бачили, як "зернові гарантії" підписувалися! Ми ж бачили тексти всіх угод щодо зерна!! Але ми не бачили нічого подібного щодо азовців! Чи я щось пропустив?

І від чиновників ООН та МКЧХ я не чув жодних публічних і непублічних заяв, що вони такі гарантії на свої організації беруть. Справа в іншому!

Усі гарантії збереження життя військовополоненим чітко зафіксовані в Женевській конвенції ООН щодо поводження з військовополоненими. І гарантувати життя, здоров'я, безпечні умови перебування у полоні, належне медичне забезпечення і харчування має країна, яка взяла в полон військовослужбовців.

У випадку з азовцями саме Росія згідно із Женевськими конвенціями взяла на себе гарантії життя військовополоненим. Тому припиняйте захищати та відмазувати Росію! Припиняйте перекладати провину за загибель азовців із Росії на іншу сторону (ООН, МКЧХ та інші міжнародні організації).

Саме Росія має відповідати за злочин в Оленівці! Ворог у нас один. Слава Україні!

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