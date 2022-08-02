Хто і як відмазує Росію від вбивства українських військовополонених в Оленівці

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Це відбувається досить просто. Запускається теза, що "ООН і Міжнародний Комітет Червоного хреста взяли гарантії щодо азовців". І саме міжнародні організації не дотримувалися цих "гарантій", що й призвело до загибелі наших героїв.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Я вже мовчу, що цих "гарантій" ніхто в очі не бачив. Ні документів, ні угод, ні меморандумів. Ми ж бачили, як "зернові гарантії" підписувалися! Ми ж бачили тексти всіх угод щодо зерна!! Але ми не бачили нічого подібного щодо азовців! Чи я щось пропустив?

І від чиновників ООН та МКЧХ я не чув жодних публічних і непублічних заяв, що вони такі гарантії на свої організації беруть. Справа в іншому!

Усі гарантії збереження життя військовополоненим чітко зафіксовані в Женевській конвенції ООН щодо поводження з військовополоненими. І гарантувати життя, здоров'я, безпечні умови перебування у полоні, належне медичне забезпечення і харчування має країна, яка взяла в полон військовослужбовців.

У випадку з азовцями саме Росія згідно із Женевськими конвенціями взяла на себе гарантії життя військовополоненим. Тому припиняйте захищати та відмазувати Росію! Припиняйте перекладати провину за загибель азовців із Росії на іншу сторону (ООН, МКЧХ та інші міжнародні організації).

Саме Росія має відповідати за злочин в Оленівці! Ворог у нас один. Слава Україні!

Джерело

Важливо

Навіщо брати в армію тих, хто не хоче?

Важливо