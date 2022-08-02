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Думки Конфлікт між Китаєм і Тайванем

Китайський картковий будиночок. Що буде з Китаєм після візиту Ненсі Пелосі в Тайвань

"Цієї осені Сі хоче стати фактичним імператором Китаю — не просто отримати ще один термін, але знайти абсолютну владу в КНР. На десятиліття. І в цілому він це зробить у будь-якому випадку. Оскільки він диктатор і діє, як диктатор. Але є але". Думка.

Петро Шуклінов
Петро Шуклінов
Керівник суспільно-політичної редакції LIGA.net
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Ненсі Пелосі, Тайвань, США, Китай, КНР
Ненсі Пелосі прилетіла на Тайвань, який Китай вважає своєю територією

Літак із Ненсі Пелосі сів на Тайвані. Починається візит спікерки Палати представників США в незалежній від Китаю країні. Невеликий офтоп, який додасть трохи контексту події.

Найперше та найголовніше. Попереду Пекін має жорстку економічну кризу. Слідом за дефолтом другого за обсягами девелопера "Евергранде" на $300 млрд настане, як прогнозують, офіційне падіння банків, які вже заморожують рахунки китайців, а вони виходять на протести.

Девелопер, із яким стався дефолт, уже тягне на дно іншу економіку. Головне — будівництво. На будівництві зав'язана решта економіки. Разом із банками падіння буде дуже сильним. Ще один штрих: загалом Китай стоїть перед прірвою у $8 трлн боргу.

На цьому тлі восени Сі хоче стати фактичним імператором Китаю — не просто отримати ще один термін, а отримати абсолютну владу в КНР. На десятиліття. І загалом він це зробить у будь-якому разі. Бо він диктатор і діє як диктатор. Але є але.

За прогнозами, вже цього року картковий будиночок Китаю почне падати. Поки що це майже непомітно для решти світу. Але зрештою вплине на всіх.

Наприкінці цього шляху Китай як потужна сила в тому сенсі, в якому ми за останні 20 років звикли його бачити, або зникне з карти світу, повернувшись, як і Росія, у стан економіки рівня 1990-х років, або катастрофічно позбудеться позиції та впливу.

А що буде, якщо Китай піде на збройний конфлікт? Це лише прискорить падіння. Бо санкції зроблять із Китаєм те саме, що й із Росією. Діряве авторитарне корито, з яким ніхто не хоче мати справу. І якщо Китай почне стріляти, це саме те, що допоможе нам усім якнайшвидше вирішити проблему з диктаторами.

Росія вже на дні та прискорює падіння. Китай поспішає слідом. Хоча досі робив це самостійно через недоліки власної комуністичної політики.

У будь-якому випадку ми з вами є свідками початку занепаду диктатури. І свідками сейсмічних реакцій, які можуть привести всіх нас у новий і цікавий світ. Де буде менше авторитаризму. І трохи більше надії для всіх, хто хоче свободи, але залишається за ґратами диктаторів.

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