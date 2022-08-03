Помста Пекіна: Китай запроваджує економічні та фінансові санкції проти Тайваню

Влада КНР також ввела санкції проти двох тайванських фондів, які нібито очорняли вигляд Китаю, поширювали наклеп і співпрацювали із сепаратистами.

Із 3 серпня Китай запроваджує тимчасові обмеження на імпорт і експорт деяких товарів із Тайваню. Зокрема Пекін заборонив постачати на острів природний пісок та імпортувати з Тайваню два види риби та цитрусові. Про це повідомляє Міністерство комерції КНР.

Причину тимчасових санкцій не уточнюють, проте деякі ЗМІ зазначають, що кроки китайського уряду, яких вживають, пов'язані зі вчорашнім візитом спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Як повідомляє видання Washington Post, тимчасові економічні санкції сприятимуть виникненню кризи на острові. На думку оглядачів, Пекін найближчим часом чинитиме тиск на економіку Тайваню.

"У Китаю дуже широкий набір інструментів для завдання шкоди Тайваню. Китай бачить помилку свого супротивника, він часто агресивно втручається, щоб скористатися перевагою", — зазначили в адміністрації Білого дому.

Наприклад, заборона на постачання природного піску може викликати серйозні проблеми в будівельних компаній, оскільки його використовують у виробництві скла та бетону, а також при будівництві доріг і об'єктів інфраструктури.

Китай ввів санкції щодо двох фондів Тайваню

Крім економічних обмежень, уряд КНР ввів санкції проти двох фондів на Тайвані за підтримку "тайванських сепаратистів і наклеп на Китай". Ідеться про Тайванський демократичний фонд і Міжнародний фонд співробітництва та розвитку.

За словами офіційного представника Канцелярії в справах Тайваню при Держраді КНР Ма Сяогуан, організації нібито "очорняли вигляд" Китаю та намагалися впливати на міжнародне співтовариство, підриваючи принципи "одного Китаю".

Згідно з розпорядженням, уряд КНР заборонив співпрацю між вказаними фондами та компаніями материкового Китаю, які працюють у сферах енергетики, медицини, телекомунікацій тощо. Пекін зазначає, що ці комерційні організації надавали кошти фондам, створеним для майнових внесків.

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Китайський картковий будиночок. Що буде з Китаєм після візиту Ненсі Пелосі в Тайвань

Нагадаємо, що після того, як літак спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приземлився в Тайвані, МЗС КНР виступило із заявою, в якій засуджує візит американської політикині. В документі йдеться, що візит Пелосі є серйозною політичною провокацією та підриває мир і стабільність у регіоні