За прикладом України: у Тайвані розробили нові дрони для протистояння Китаю

Виробники розповіли про характеристики безпілотників Flyingfish 200 і Albatross II. Останній порівнюють із Bayraktar TB2.

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Тайвань надихнувся успіхами України та планує використати невеликі безпілотні літальні апарати для боротьби з Китаєм. Про це пише сайт Drone DJI.

У Тайвані звернули увагу, наскільки успішно укринські військові використовували квадрокоптери й інші дрони в боротьбі з російськими загарбниками, і тепер розглядають БПЛА як озброєння, яке може збільшити обороноздатність країни. Зокрема, тайванці вивчають можливість використовувати невеликі безпілотники в прибережних районах для захисту від Китаю, який проводить загрозливі маневри.

Як пише Taipei Times, виробники безпілотників працюють над створенням нових дронів, які зможе використовувати армія Тайваню або інших країн регіону, що побоюються агресивної політики Пекіна. Роботу очолила компанія JC Tech — вона планує найближчими тижнями підписати контракт із тайванськими військовими.

Вивчаючи досвід Збройних сил України, JC Tech розробила та випробувала прототипи дрона-камікадзе Flyingfish. Його конструкція натхнена американськими БПЛА Switchblade, які дуже допомагають ЗСУ стримувати російську агресію. Дрони випускають у трьох розмірах, і президент компанії-розробника Роберт Ченг розповів про характеристики середнього — Flyingfish 200, вартістю менше $3000, тобто набагато дешевшого за крилаті ракети та багато військових безпілотників.

БПЛА довжиною 1,15 метра виготовлений із легкого матеріалу, схожого на пластик, тому важить лише 2,2 кг у повному спорядженні та є "ідеальною зброєю" проти піхоти. Flyingfish 200 може нести вибухівку до 500 г, що еквівалентно 10 гранатам, здатний націлюватися на танки, кораблі та солдатів у радіусі 10 км від місця запуску за допомогою камери, штучного інтелекту й GPS. Після фіксації цілі дрон пікірує на неї та вибухає.

"Коли противник наблизиться до берегів Тайваню, безпілотники Flyingfish виявляться грізною зброєю для асиметричної війни, тому що вони дуже прості у використанні та можуть бути розгорнуті у великій кількості", — наголосив Роберт Ченг.

JC Tech — не єдина, компанія Geosat Aerospace & Technology Inc співпрацює з Чуншаньським інститутом науки й технологій, у розробці Albatross II — оновлена версія безпілотника Albatross, який уже перебуває на озброєнні армії Тайваню. Військові відчули, що дрони застаріли та потребують модифікації, тому звернулися до інженерів-співвітчизників. Гендиректор підприємства Ло Ченг-Фан також вважає, що БПЛА відіграють велику роль у разі протистояння між Тайванем і Китаєм, а тому країні необхідно розширити парк.

За його словами, Albatross II зможе як вести розвідку та спостереження, так і атакувати супротивників. Порівняно з попередньою моделлю, новинка отримає покращений зв'язок (мікрохвильовий і супутниковий), зможе піднімати більше корисного навантаження та збільшить дальність польоту з 150 км до 250 км. Крім того, апарати оснастять радарами із синтетичною апертурою, що дозволить вести спостереження в ширшому діапазоні та з меншими перешкодами, які створюють погодні умови. Як озброєння Albatross II може нести ракети класу "повітря-повітря" Tien Chien II ("Небесний меч") та 2,75-дюймові ракети.

Albatross II порівнюють із турецькими Bayraktar TB2, які активно використовуються українськими військами. За словами Ло Ченг-Фана, тайванська модель буде краща завдяки ширшим крилам, потужному двигуну та гвинтам із високим крутним моментом. Серійне виробництво "Альбатросів" другого покоління планують розпочати у 2023 році.

Раніше в Україну доставили безпілотники Bayraktar, на які українці зібрали 600 млн гривень. Турецька компанія Baykar Makina вирішила надати три безпілотники безплатно, щоб допомогти в боротьбі з Росією.