Китай намерен установить военный контроль над Тайванем к 2027 году, – CNN

По информации замглавы ЦРУ Дэвида Коэна, Си Цзиньпин уже поручил армии готовиться к захвату острова.

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Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин поручил армии готовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Об этом сообщает журналистка и ведущая телевизионных новостей CNN Ана Карбера в своем Twitter со ссылкой на замглавы ЦРУ Дэвида Коэна.

"Президент Китая Си Цзиньпин сказал своим военным, что хочет, чтобы Китай имел возможность взять под контроль Тайвань силой к 2027 году", – в частности, написала корреспондентка.

По ее словам, в настоящее время американская разведка не считает, что Китай принял окончательное решение о том, как действовать.

Напомним, в Тайване разработали новые дроны для противостояния Китаю. Как пишут журналисты, в стране обратили внимание, насколько успешно украинские военные использовали квадрокоптеры и другие дроны в борьбе с российскими захватчиками, и теперь рассматривают БПЛА в качестве вооружения, которое может увеличить обороноспособность страны.

Ранее Фокус писал о том, что США могут ввести санкции против Китая, чтобы избежать вторжения в Тайвань.