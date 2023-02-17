Захід по-тихому ліквідував мережу шпигунів РФ і застав зненацька Путіна, — Washington Post

Як зазначають журналісти, неафішована операція союзників з ліквідації агентів проводилася у момент, коли Захід нарощував військові постачання в Україну, а ЗСУ успішно проводили контрнаступ.

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Спільна операція, у якій брали участь спецслужби США та ЄС, допомогла зруйнувати масштабні російські шпигунські мережі. Про це йдеться у матеріалі видання The Washington Post, опублікованому 17 лютого.

За словами журналістів, голова Кремля Володимир Путін не міг передбачати масштаби та наслідки спільної операції США та ЄС щодо ліквідації російських шпигунських мереж. Неафішовані дії спецслужб проводилися протягом 2022 року, коли Захід нарощував військові постачання в Україну, а українська армія успішно проводила контрнаступ.

Останнім "залпом у тіньовій війні" проти російських шпигунів стало затримання на території Німеччини Артура Еллера, якого безпосередньо пов'язують із Москвою.

"За останній рік, коли західні уряди збільшили постачання зброї в Україну та ввели економічні санкції проти Москви, служби безпеки США та Європи вели паралельну, хоч і менш помітну кампанію, спрямовану на те, щоб вивести з ладу російські шпигунські мережі. Справа в Німеччині ( затримання Артура Еллера в січні — ред.), яка також пов'язана з арештом високопосадовця BND, послідувала за перевірками щодо підозрюваних російських агентів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії", — йдеться у матеріалі видання.

Високопоставлені співрозмовники стверджують, що внаслідок операції розвідувальні служби РФ зазнали найколосальніших збитків із часів закінчення холодної війни. Неафішована компанія продшпигунів, імовірно, застала Росію і главу Кремля Володимира Путіна зненацька, оскільки керівництво країни не могло передбачити подібні наслідки.

Для розгортання нових шпигунів, як ідеться в матеріалі WP, Москва намагалася використати прориви кордонів біженцями, але навіть новоприбулих дипломатів і розвідників буде позбавлено можливості працювати в інтересах країни-агресора.

Обізнаний співрозмовник розповів журналістам, що союзники надали один одному списки осіб, яких підозрюють у шпигунстві. За його словами, жодна спроба Росії повторно впровадити своїх агентів не увінчалася успіхом.

"За місяць до арешту Еллера німецька влада також заарештувала 52-річного Карстена Лінке, який керував підрозділом, що відповідав за внутрішню безпеку BND, і мав доступ до особистих справ співробітників агентства. До цього він багато років працював на великому об'єкті в Баварії, відповідаючи за технічні операції зі збору даних, націлені на глобальні інформаційні мережі. Німеччина виявила діяльність шпигуна лише за допомогою союзної західної служби. Спільна операція показала, що російські спецслужби заволоділи секретними документами BND, що започаткувало полювання на кротів", — продовжили журналісти у своєму матеріалі.

Проникнення шпигуна в спецслужбу такого рівня спонукало Великобританію та США тимчасово обмежити обмін даними з Берліном, щоб запобігти подальшим витокам інформації в РФ. Викриття Лінке змусило німецьких силовиків встановити його можливий зв'язок із співробітником BND Лінке.

Правоохоронці з'ясували, що підозрювані особисто познайомилися у 2021 році на одному із світських заходів. У ЗМІ також була інформація, що Лінке та Еллер могли бути членами ультрарадикальної партії "Альтернатива для Німеччини". У ході негласних слідчих дій з'ясувалося, що 31-річний чоловік часто відвідував Москву, а перед своїм затриманням виїхав до США для святкування Різдва.

Після того, як Лінке затримали контррозвідники, Еллеру зателефонував куратор із ФСБ і попередив про можливе викриття, через що він мав негайно вилетіти до столиці Росії.

31-річного підозрюваного затримали у січні в аеропорту Майамі. Еллер погодився співпрацювати з представниками ФБР, надавши свій мобільний телефон та ноутбук. Крім того, викритий стверджував, що є "жертвою маніпуляцій Лінке". Через якийсь час, за словами журналістів, Еллер дав проти себе свідчення та визнав, що здійснював шпигунство разом із викритим співробітником BND.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Німеччині було затримано подвійного агента, який здійснював шпигунство на користь Росії. Підозрюваним виявився 52-річний Карстен Лінке, який працював у службі зовнішньої розвідки ФРН.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що подвійний агент Карстен Лінке міг передавати Росії секретну інформацію про Україну. Правоохоронці не відкидають, що Москва могла шантажувати співробітника спецслужби BND, щоб він здійснював шпигунство на користь іншої країни.