Затриманий у Німеччині подвійний шпигун міг передавати РФ дані про Україну — ЗМІ

Німецькі правоохоронці вважають, що агента могли шантажувати задля передачі секретної інформації.

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Росія могла отримати секретну інформацію щодо ситуації в Україні від підозрюваного у шпигунстві співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (БНД). Про це повідомляє видання Tagesschau.

"Після арешту співробітника БНД за підозрою у шпигунстві масштаби підозр у видачі секретів стають яснішими. Карстен Л., серед іншого, передав Росії секретні оцінки ситуації в Україні. У колах служби безпеки також кажуть, що вони розслідують підозру, що офіцера могли шантажувати", — Сказано в повідомленні.

Федеральна прокуратура та розвідувальна служба відмовилися коментувати цю інформацію, посилаючись на таємницю слідства.

Прокуратура звинувачує співробітника БНД у передачі держтаємниці Росії у 2022 році. За словами міністра юстиції Марка Бушманна, це "важливий удар по російському шпигунству" — якщо звинувачення виявиться вірним, зазначає видання.

Як зазначають німецькі журналісти, таке вербування агентів іноземних спецслужб вважається найвищою дисципліною шпигунства, оскільки не просто переманити вже завербованого агента.

Нагадаємо, у середу, 21 грудня, у Німеччині заарештували співробітника Федеральної розвідувальної служби, якого підозрюють у шпигунстві на Росію. У квартирі та на робочому місці обвинуваченого та ще однієї людини було проведено обшуки. Співробітники прокуратури підозрюють, що чоловік у 2022 році передав інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності, російській розвідці. Інформація, у свою чергу, була державною таємницею.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в Чехії викрили співробітника МЗС, який працював на РФ. Чеський дипломат працював у міністерстві з 1990-х років та передавав росіянам секретну інформацію.

Також 22 листопада Фокус писав, що у Швеції, в районі Стокгольма, поліція заарештувала літню пару з Росії, яка підозрюється у шпигунстві.

Також 19 жовтня влада Німеччини оголосила про звільнення голови служби кібербезпеки країни після того, як його звинуватили у зв'язках з російськими спецслужбами.