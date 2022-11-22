Підозрюються у шпигунстві: у Швеції затримали літню подружню пару з Росії, — ЗМІ

Як розповів представник поліції Швеції, щоб затримати ймовірних шпигунів, довелося задіяти армійську авіацію. Слідство передбачає, що пара шпигувала на користь іншої країни близько 10 років.

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У Швеції, в районі Стокгольма, поліція заарештувала літню пару з Росії, яка підозрюється у шпигунстві. Про це повідомляє шведське видання Aftonbladet.

Видання пише, що поліція безпеки (Säpo), Національне оперативне управління поліції (Noa) та шведські збройні сили спільно здійснили справжній наліт на житловий будинок літніх росіян. Ціль полягала в тому, щоб заарештувати підозрюваних і не дати їм знищити доказів.

Видання пише, що затриманими є чоловік та жінка віком 60 років. Вони іммігрували до Швеції незадовго до 2000 року. Довгий час здавалося, що пара жила розміреним життям у передмісті Стокгольма.

Проте, як підозрює поліція, чоловік шпигував на користь іноземної країни протягом десяти років.

"Формальна класифікація — груба розвідувальна діяльність проти Швеції. Згідно з документами окружного суду, його також підозрюють у шпигунстві за третьою стороною, що базується у Швеції", — йдеться у матеріалі.

Дружина, як повідомляється, підозрюється у тому, що була спільницею. Пара займалася торгівлею електронних компонентів та промислових технологій. Свою компанію чоловік міг використати свій бізнес для прикриття незаконної розвідувальної діяльності.

Довелося задіяти гелікоптери армії

Як розповів начальник оперативного відділу в Noa Штефан Гектор, спільну операцію із затримання ймовірних шпигунів назвали "Спис".

"Сьогодні вранці поліція провела втручання та затримала двох осіб та забезпечила приміщення для обшуку будинку", — сказав він.

За його словами, сили безпеки Швеції працювали над цією справою "якийсь час".

"У такому випадку йшлося про те, щоб у короткі терміни взяти під контроль злочинців та їхнє майно, щоб не допустити знищення доказів", — сказав Гектор.

Він також заявив, що в операції брала участь велика кількість людей. Провести її швидко виявилося дуже непросто. Тому довелося залучити фахівців з оперативної групи та поліцейської авіації, а також гелікоптери Збройних сил Швеції.

Раніше Фокус повідомляв, що в Норвегії заарештували бразильця за підозрою у шпигунстві на РФ. Норвезька поліція вважає, що заарештований чоловік є росіянином, який прибув до країни, щоб побудувати агентську мережу. Це затримання стало продовженням серії арештів росіян.

Ще нагадаємо, що в Німеччині звинуватили та звільнили чиновника у сфері безпеки у зв'язках з Росією. Офіційні особи попередили про посилення російських кібервійн, шпигунства та кампаній з дезінформації в країні на тлі війни Росії з Україною.