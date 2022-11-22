Подозреваются в шпионаже: в Швеции задержали пожилую супружескую пару из России, — СМИ

Как рассказал представитель полиции Швеции, чтобы задержать предполагаемых шпионов, пришлось задействовать армейскую авиацию. Следствие предполагает, что пара шпионила в пользу другой старны около 10 лет.

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В Швеции, в районе Стокгольма, полиция арестовала пожилую пару из России, которая подозревается в шпионаже. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Издание пишет, что полиция безопасности (Säpo), Национальное оперативное управление полиции (Noa) и шведские вооруженные силы совместно совершили настоящий налет на жилой дом пожилых россиян. Цель состояла в том, чтобы арестовать подозреваемых и не дать им уничтожить улик.

Издание пишет, что задержанными являются мужчина и женщина в возрасте 60 лет. Они иммигрировали в Швецию незадолго до 2000-го года. Долгое время казалось, что пара жила размеренной жизнью в пригороде Стокгольма.

Однако, как подозревает полиция, мужчина шпионил в пользу иностранной страны на протяжении десятка лет.

"Формальная классификация — грубая разведывательная деятельность против Швеции. Согласно документам окружного суда, его также подозревают в шпионаже за третьей стороной, базирующейся в Швеции", — сказано в материале.

Жена, как сообщается, подозревается в том, что была сообщницей. Пара занималась торговлей электронных компонентов и промышленных технологий. Свою компанию мужчина мог использовать свой бизнес для прикрытия незаконной разведывательной деятельности.

Пришлось задействовать вертолеты армии

Как рассказал начальник оперативного отдела в Noa Штефан Гектор, совместную операцию по задержанию предполагаемых шпионов назвали "Копье".

"Сегодня утром полиция провела вмешательство и задержала двух человек и обеспечила помещение для обыска дома", — сказал он.

По его словам, силы безопасности Швеции работали над этим делом "какое-то время".

"В данном случае речь шла о том, чтобы в короткие сроки взять под контроль преступников и их имущество, чтобы не допустить уничтожения улик", — сказал Гектор.

Он также заявил, что в операции принимало участие большое количество людей. Провести ее быстро оказалось очень непросто. Поэтому пришлось задействовать специалистов из оперативной группы и полицейской авиации, а также вертолеты Вооруженных сил Швеции.

Ранее Фокус сообщал, что в Норвегии арестовали бразильца по подозрению в шпионаже на РФ. Норвежская полиция считает, что арестованный мужчина является русским, который прибыл в страну, чтобы выстроить агентскую сеть. Это задержание стало продолжением серии арестов россиян.

Еще напомним, что в Германии обвинили и уволили чиновника в сфере безопасности в связях с Россией. Официальные лица предупредили об усилении российских кибервойн, шпионажа и кампаний по дезинформации в стране на фоне войны России с Украиной.