Использовал поддельную личность: в Норвегии арестовали бразильца по подозрению в шпионаже на РФ

Норвежская полиция считает, что арестованный мужчина является русским, который прибыл в страну, чтобы выстроить агентскую сеть. Это задержание стало продолжением серии арестов россиян.

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24 октября в норвежском городе Тромсе по дороге на работу был арестован гражданин Бразилии, сообщает телеканал NRK. Полиция подозревает, что мужчина прибыл в Норвегии под вымышленным именем, чтобы работать на российскую разведку.

Журналисты побывали у здания суда, где рассматривалось дело арестованного.

"Мы потребовали, чтобы бразильский исследователь из Университета Тромсе был выслан из Норвегии, потому что мы считаем, что он представляет угрозу фундаментальным национальным интересам", — рассказал телеканалу помощник руководителя Норвежской полиции (PST) Хедвиг Мо.

[ + – ] Суд рассматривает дело арестованного, которого полиция считает нужным выдворить из страны

В PST предполагают, что арестованный на самом деле является гражданином России, который использовал поддельную личность для шпионажа в пользу России. Приехав в Университете Тромсе осенью 2021 года под видом бразильского ученого, он на самом деле исследовал северный регион страны, выстраивая агентскую сеть и собирая информацию, которая может представлять интерес для российских спецслужб.

По словам Хедвига Мо, разоблачить шпиона помогло сотрудничество со службами безопасности других стран.

По данным PST, Россия давно использует нелегалов в своей разведывательной работе, однако таких разведчиков разоблачают очень редко. Нелегалы работают очень долго, их жизненная история создается в течение длительного периода времени. Как правило, прямой шпионской миссии у них нет. По словам Мо, во многих случаях задача нелегалов скорее заключается в облегчении работы других шпионов, которым требуется сеть агентов и доступа к конфиденциальной информации.

Как Норвегия активизировалась в борьбе со шпионами?

24 сентября телеканал TV2 сообщил о задержании норвежской полицией двоих россиян в провинции Нурланн. Их подозревают в незаконной съемке военных объектов. Россияне утверждают, что приехали в страну в туристических целях и обвинения в шпионаже отрицают.

За последние несколько недель полиция задержала не менее девяти российских, всех их обвиняют в нарушении санкций, которые ввели после февральского вторжения России в Украину. Санкции предусматривают запрет на запуск дронов и съемку засекреченных объектов.

Среди задержанных — Андрей Якунин, сын соратника российского президента Владимира Путина, бывшего главы "РЖД" Владимира Якунина, россиянина задержали в северной части Норвегии. Во время задержания он управлял беспилотником, направляя его на острова архипелага Шпицберген.

СМИ не исключают, что интерес россиян, в частности, может вызывать газотранспортная инфраструктура, так как после сокращения потребления российского газа, Норвегия стала один из крупнейших поставщиков топлива.

В начале октября сообщалось, что над военным полигоном в Германии, где проходят обучение украинские военнослужащие, заметили несколько неизвестных беспилотников. В Бундесвере не исключают, что дронами управляли россияне.

Ранее Фокус сообщал, что на протяжении многих лет РПЦ скупала недвижимость рядом с военными базами в Норвегии. Окна помещений, которые находятся в собственности религиозной организации, выходят на важные военные объекты.