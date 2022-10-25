Використовував підроблену особу: у Норвегії заарештували бразильця за підозрою у шпигунстві на РФ

Норвезька поліція вважає, що заарештований чоловік є росіянином, який прибув до країни, щоб побудувати агентську мережу. Це затримання стало продовженням серії арештів росіян.

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24 жовтня у норвезькому місті Тромсі дорогою на роботу заарештували громадянина Бразилії, повідомляє телеканал NRK. Поліція підозрює, що чоловік прибув до Норвегії під вигаданим ім'ям, щоб працювати на російську розвідку.

Журналісти побували біля будівлі суду, де розглядалася справа заарештованого.

"Ми зажадали, щоб бразильського дослідника з Університету Тромсе вислали з Норвегії, тому що ми вважаємо, що він становить загрозу фундаментальним національним інтересам", — розповів помічник керівника Норвезької поліції (PST) Гедвіг Мо.

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У PST припускають, що заарештований насправді громадянин Росії, який використовував підроблену особу для шпигунства на користь Росії. Приїхавши до Університету Тромсе восени 2021 року під виглядом бразильського вченого, він насправді досліджував північний регіон країни, вибудовуючи агентську мережу та збираючи інформацію, яка може становити інтерес для російських спецслужб.

За словами Гедвіга Мо, викрити шпигуна допомогла співпраця зі службами безпеки інших країн.

За даними PST, Росія давно використовує нелегалів у своїй розвідувальній роботі, проте таких розвідників викривають дуже рідко. Нелегали працюють дуже довго, їх життєва історія створюється протягом тривалого часу. Як правило, прямої шпигунської місії вони не мають. За словами Мо, у багатьох випадках завдання нелегалів швидше полягає у полегшенні роботи інших шпигунів, яким потрібна мережа агентів та доступ до конфіденційної інформації.

Як Норвегія активізувалася у боротьбі зі шпигунами?

24 вересня телеканал TV2 повідомив про затримання норвезькою поліцією двох росіян у провінції Нурланн. Їх підозрюють у незаконній зйомці військових об'єктів. Росіяни стверджують, що приїхали до країни з туристичною метою і звинувачення в шпигунстві заперечують.

За останні кілька тижнів поліція затримала щонайменше дев'ять російських, всіх їх звинувачують у порушенні санкцій, які запровадили після лютневого вторгнення Росії в Україну. Санкції передбачають заборону на запуск дронів та зйомку засекречених об'єктів.

Серед затриманих — Андрій Якунін, син соратника російського президента Володимира Путіна, колишнього глави "РЖД" Володимира Якуніна, росіянина затримали у північній частині Норвегії. Під час затримання він керував безпілотником, спрямовуючи його на острови архіпелагу Шпіцберген.

ЗМІ не відкидають, що інтерес росіян, зокрема, може викликати газотранспортна інфраструктура, оскільки після скорочення споживання російського газу Норвегія стала одним з найбільших постачальників палива.

На початку жовтня повідомлялося, що над військовим полігоном у Німеччині, де навчаються українські військовослужбовці, помітили кілька невідомих безпілотників. У Бундесвері не відкидають, що керували дронами росіяни.

Раніше Фокус повідомляв, що протягом багатьох років РПЦ скуповувала нерухомість поряд із військовими базами в Норвегії. Вікна приміщень, що знаходяться у власності релігійної організації, виходять на важливі військові об'єкти.