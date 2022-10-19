Сина соратника Путіна заарештували в Норвегії, — ЗМІ

47-річний Андрій Якунін, син ексголови РЗ, вів незаконну зйомку за допомогою дрона в Шпіцбергені. Його взяли під варту на 2 тижні.

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Норвезька поліція в районі Фіннмарк заарештувала 47-річного Андрія Якуніна, сина давнього друга президента РФ Володимира Путіна Володимира Якуніна, який раніше керував "Російськими залізницями" (РЗ). Чоловіка звинувачують у незаконній зйомці за допомогою дрону в Шпіцбергені. Про це йдеться у матеріалі Barents Observer.

Затримання Якуніна сталося у понеділок, 17 жовтня. Наступного дня суддя постановив ув'язнити чоловіка на два тижні на запит поліції.

"Ця людина має російське та британське громадянство і звинувачується у порушенні Закону про санкції за запуск безпілотника на норвезькій території на Шпіцбергені", — сказали виданню в прокуратурі Норвегії.

У процесі судового засідання Якунін заявив, що його варто вважати громадянином Великої Британії і він постійно мешкає не на території РФ, а в Італії. На борту парусної яхти Firebird, що належить чоловікові, було знайдено російський паспорт. Слідчі вилучили дрон і вивчають записи, зроблені за допомогою апарату.

Видання зазначає, що сам обвинувачений потрапив до заголовків ЗМІ на початку цього року, коли публічно засудив вторгнення РФ в Україну, додавши, що ніколи не голосував за Путіна.

У публікації також йдеться, що громадянам РФ у зв'язку із санкціями не дозволяється літати в повітряному просторі Норвегії, зокрема на острові Шпіцберген і на морській території за 12 морських миль від суші.

Зазначимо, що журналісти видання не вказали ім'я обвинуваченого, проте сам Андрій Якунін публічно заявляв, що яхта Firebird належить йому. Інформацію про те, що заарештовано саме сина екскерівника РЗ, повідомляло й агентство AFP.

Арешт Андрія Якуніна стався лише через кілька днів після того, як було заарештовано ще шістьох громадян Росії за зйомку за допомогою дрону: четверо в Мушеені, один у Тромсі та один у Кіркенесі.

Андрій Якунін: що відомо про сина друга Путіна

За даними журналістів, Андрій Якунін у 2015 році отримав підданство Великої Британії, також він володіє двома маєтками в Британії. ЗМІ повідомляли, що Якуніну-молодшому належить гольф-клуб і замок в італійській провінції Перуджі.

Журналісти оцінювали статки Андрія Якуніна в 2020 році в 20,4 млрд рублів (приблизно 12 млрд грн за курсом). Його активи пов'язані насамперед із РЗ, зазначав російський опозиціонер Олексій Навальний.

Після початку повномасштабної війни в Україні та внесення батька Володимира Якуніна до санкційних списків Великої Британії Андрій Якунін в інтерв'ю засудив дії Кремля і сказав, що "ніколи не голосував за Путіна та його партію".

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що російські олігархи, які перебувають за кордоном, котрі потрапили під санкції Заходу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, регулярно отримують дзвінки з Адміністрації президента Росії з вимогою повернутися на батьківщину.

Тим часом в ФБР очікують, що російські чиновники можуть піти на співпрацю із Заходом заради притулку в США на тлі повномасштабної війни РФ проти України, що триває.