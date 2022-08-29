Війна в Україні: путінські чиновники підуть на співпрацю із Заходом, — ФБР

За словами представника ФБР Майкла Дрісколла, випадки переходу на бік США відбувалися неодноразово. Серед незгодних із політикою Путіна згадується ім'я Анатолія Чубайса.

Глава нью-йоркського бюро ФБР Майкл Дрісколл заявив, що хтось із високопосадовців Кремля може спробувати знайти прихисток у США через війну, розпочату Путіним в Україні. Про це повідомляє The Telegraph.

За його словами, це серйозний конфлікт і серед російських громадян помітні розбіжності, тому хтось із незгодних кремлівських апаратників намагатиметься розпрощатися з російським президентом зі зростанням кількості загиблих російських військовослужбовців.

"Існує ймовірність того, що хтось захоче поговорити з нами про це і, можливо, спробує зробити правильний крок заради загального блага", — зазначив Дрісколл, додавши, що в історії схоже відбувалося неодноразово.

Журналісти повідомляють, що низка урядовців уже перейшла на бік Заходу, згадується ім'я політика Анатолія Чубайса, який займав у різні роки високопосадові посади у РФ, наприклад, керував міністерством енергетики.

Повідомляється, що ФБР за допомогою реклами в соцмережах намагалося завербувати російських дипломатів.

У таких оголошеннях йшлося про те, що інформація, надана ФБР представниками громадськості, — найефективніший засіб боротьби із загрозами. "Якщо у вас є інформація, яка могла б допомогти ФБР, будь ласка, повідомте нам", — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, що Кремлівська еліта в паніці просить Захід допомогти зупинити війну в Україні. За повідомленнями журналістів, представники близького кола Путіна страждають від західних санкцій, чим і пояснюється їхня антивоєнна позиція.

Раніше Фокус повідомляв, що Європа економить заради України, в країнах ЄС відключають вуличне освітлення та енерговитратні побутові прилади. А Данія може навіть перевиконати план, оскільки мета скоротити споживання газу на 15% вже досягнута.