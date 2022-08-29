Война в Украине: путинские чиновники пойдут на сотрудничество с Западом, — ФБР

По словам представителя ФБР Майкла Дрисколла, случаи перехода на сторону США происходили неоднократно. Среди несогласных с политикой Путина упоминается имя Анатолия Чубайса.

Глава нью-йоркского бюро ФБР Майкл Дрисколл заявил, что кто-то из высокопоставленных представителей Кремля может попытаться найти убежище в США из-за войны, начатой Путиным в Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

По его словам, это серьезный конфликт и среди российских граждан заметны разногласия, поэтому кто-то из несогласных кремлевских аппаратчиков будет пытаться распрощаться с российским президентом по мере роста числа погибших российских военнослужащих.

"Существует вероятность того, что кто-то захочет поговорить с нами об этом и, возможно, попытается сделать правильный шаг ради общего блага", — отметил Дрисколл, добавив, что в истории подобное происходило неоднократно.

Журналисты сообщают, что ряд правительственных чиновников уже перешли на сторону Запада, упоминается имя политика Анатолия Чубайса, занимавшего в разные годы высокопоставленные должности в РФ, например руководил министерством энергетики.

Сообщается, что ФБР посредством рекламы в соцсетях пыталось завербовать российских дипломатов.

В таких объявлениях говорилось о том, информация, предоставленная ФБР представителями общественности, — самое эффективное средство борьбы с угрозами. "Если у вас есть информация, которая могла бы помочь ФБР, пожалуйста, сообщите нам", — говорилось в сообщении.

Напомним, что Кремлевская элита в панике просит Запад помочь остановить войну в Украине. По сообщениям журналистов, представители близкого круга Путина страдают от западных санкций, чем и объясняется их антивоенная позиция.

Ранее Фокус сообщал, что Европа экономит ради Украины, в странах ЕС отключают уличное освещение и энергозатратные бытовые приборы. А Дания может даже перевыполнить план, поскольку цель — сократить потребление газа на 15% — уже достигнута.