Кремль регулярно дзвонить олігархам і просить повернутися у Росію, — ЗМІ

Російські бізнесмени скаржаться, що ніяк не можуть вплинути на Путіна чи здійснити палацовий переворот, оскільки для цього, за їхніми словами, "треба бути в палаці".

Російські олігархи, які перебувають за кордоном, котрі потрапили під санкції Заходу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, регулярно отримують дзвінки з Адміністрації президента Росії з вимогою повернутися на батьківщину. Про це з посиланням на джерела у середу, 7 вересня, пише видання Financial Times.

"Олігархи, які потрапили під санкції, котрі залишаються за межами країни, регулярно отримують дзвінки з Кремля, які закликають їх повернутися додому після вторгнення, за словами двох людей, які отримали такі дзвінки, і кількох інших, знайомих із підходами", — йдеться у публікації.

За словами багатьох російських бізнесменів, з якими вдалося поспілкуватися журналістам, західні санкції "відштовхують їх назад у Росію" — деякі з них замислюються над тим, щоб повернутися у Москву, де можна "ходити по ресторанах і почуватися чудово". У коментарі виданню представники російського бізнесу зазначили, що санкції змушують еліти РФ ставати ближче до Кремля, а не дистанціюватися від нього.

У публікації також зазначається, що російські олігархи відчувають, що опинилися в пастці — вони мають два варіанти, змиритися зі своїм життям усередині РФ або готуватися до репресій за висловлювання проти повномасштабної війни.

На запитання журналістів про те, чому бізнесмени відкрито не виступають проти вторгнення, кілька з них вказали на приклад банкіра Олега Тинькова, який після подібної заяви в Instagram був змушений продати свою частку в банку "Тинькофф". Для деяких олігархів цей інцидент став повчальною історією про те, як засудження війни може коштувати їм статків, стверджують автори матеріалу.

Опитані виданням бізнесмени не розуміють, як би вони могли вплинути на ситуацію: "Щоб здійснити палацовий переворот і повалити царя, треба бути в палаці. Нікого з людей (які потрапили під санкції) там немає".

Деякі бізнесмени, за даними Financial Times, уже намагалися домовитися із Заходом щодо зняття санкцій в обмін на пожертвування Україні. Зокрема, йдеться про Михайла Фрідмана, який є співвласником великих активів в Україні, зокрема оператора мобільного зв'язку "Київстар". Навесні він, за інформацією видання, дзвонив Крістіні Квін, яка тимчасово виконує обов'язки посла США в Україні, і пропонував пожертвування в обмін на допомогу в знятті американських санкцій. Розмова була дуже емоційною — настільки, що Квін наприкінці кинула слухавку, а Фрідман потім вибачався у повідомленні, пише видання. Сам російський мільярдер заперечує інформацію про цей дзвінок.

Тим часом уже щонайменше 21 російський бізнесмен подав до суду на ЄС, намагаючись оскаржити санкції. Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти, багато матеріалів, які використовувалися у процесі введення обмежень, були "наспіх зібрані зі статей новин, корпоративних сайтів і повідомлень у соціальних мережах. Серед олігархів, які подають до суду на Євросоюз, колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, колишній співвласник лондонського "Арсеналу" Алішер Усманов, бізнесмен Геннадій Тимченко та ексвіцепрем'єр РФ Ігор Шувалов.

У низці випадків ЄС при введенні санкцій посилався на податки, що сплачуються російськими компаніями, як виправдання для введення санкцій проти їх власників на тій підставі, що це допомагало фінансувати військову машину президента РФ Володимира Путіна. Це обурило деяких бізнесменів, які вважають, що платять лише мізерну частину від того, що європейські країни витратили на російську нафту та газ із початку повномасштабної війни.

"ЄС допомагає Путіну більше, ніж ми. Вони повинні покарати себе", прокоментував ситуацію один із бізнесменів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Угорщина погрожує не підтримати наступний пакет санкцій ЄС щодо Росії, якщо блок не погодиться зняти обмеження, введені проти російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Тим часом нещодавно Вищий антикорупційний суд України вперше конфіскував активи російського олігарха Володимира Євтушенкова, засновника холдингу АФК "Система".