Кремль регулярно звонит олигархам и просит вернуться в Россию, — СМИ

Российские бизнесмены жалуются, что никак не могут повлиять на Путина или совершить дворцовый переворот, так как для этого, по их словам, "нужно быть во дворце".

Находящиеся за рубежом российские олигархи, которые попали под санкции Запада после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, регулярно получают звонки из Администрации президента России с требованием вернуться на родину. Об этом со ссылкой на источники в среду, 7 сентября, пишет издание Financial Times.

"Попавшие под санкции олигархи, которые остаются за пределами страны, регулярно получают звонки из Кремля, призывающие их вернуться домой после вторжения, по словам двух человек, получивших такие звонки, и нескольких других, знакомых с подходами", — говорится в публикации.

По словам многих российских бизнесменов, с которыми удалось пообщаться журналистам, западные санкции "отталкивают их обратно в Россию" — некоторые из них задумываются над тем, чтобы вернуться в Москву, где можно "ходить по ресторанам и чувствовать себя прекрасно". В комментарии изданию представители российского бизнеса отметили, что санкции вынуждают элиты РФ становиться ближе к Кремлю, а не дистанцироваться от него.

В публикации также отмечается, что российские олигархи чувствуют, что оказались в ловушке — у них есть два варианта, смириться со своей жизнью внутри РФ или готовиться к репрессиям за высказывания против полномасштабной войны.

На вопрос журналистов о том, почему бизнесмены открыто не выступают против вторжения, несколько из них указали на пример банкира Олега Тинькова, который после подобного заявления в Instagram был вынужден продать свою долю в банке "Тинькофф". Для некоторых олигархов этот инцидент стал поучительной историей о том, как осуждение войны может стоить им состояния, утверждают авторы материала.

Опрошенные изданием бизнесмены не понимают, как бы они могли повлиять на ситуацию: "Чтобы совершить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно быть во дворце. Никого из (попавших под санкции) людей там нет".

Некоторые бизнесмены, по данным Financial Times, уже пытались договориться с Западом о снятии санкций в обмен на пожертвования Украине. В частности, речь идет о Михаиле Фридмане, который является совладельцем больших активов в Украине, в том числе оператора мобильной связи "Киевстар". Весной он, по информации издания, звонил Кристине Квин, временно исполняющей обязанности посла США в Украине, и предлагал пожертвования в обмен на помощь в снятии американских санкций. Разговор был очень эмоциональным — настолько, что Квин в конце бросила трубку, а Фридман после извинялся в сообщении, пишет издание. Сам российский миллиардер отрицает информацию об этом звонке.

Тем временем уже как минимум 21 российский бизнесмен подал в суд на ЕС, пытаясь оспорить санкции. Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты, многие материалы, которые использовались при введении ограничений, были "наспех собраны из новостных статей, корпоративных сайтов и сообщений в социальных сетях. В число олигархов, подающих в суд на Евросоюз, входят бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, бывший совладелец лондонского "Арсенала" Алишер Усманов, бизнесмен Геннадий Тимченко и экс-вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

В ряде случаев ЕС при введении санкций ссылался на налоги, уплачиваемые российскими компаниями, в качестве оправдания для введения санкций против их владельцев на том основании, что это помогало финансировать военную машину президента РФ Владимира Путина. Это возмутило некоторых бизнесменов, которые считают, что платят лишь ничтожную часть от того, что европейские страны потратили на российские нефть и газ с начала полномасштабной войны.

"ЕС помогает Путину больше, чем мы. Они должны наказать себя", прокомментировал ситуацию один из бизнесменов.

Напомним, по данным СМИ, Венгрия грозит не поддержать следующий пакет санкций ЕС в отношении России, если блок не согласится снять ограничения, введенные против российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Тем временем недавно Высший антикоррупционный суд Украины впервые конфисковал активы российского олигарха, Владимира Евтушенкова, основателя холдинга АФК "Система".