Занимался созданием спутников: в Украине впервые конфисковали активы олигарха из РФ

Как написал журналист Олег Новиков, олигарх Владимир Евтушенков был совета директоров инвестиционной компании АФК "Система". При участии этой компании была создана российская телекоммуникационная отрасль.

Высший антикоррупционный суд постановил конфисковать активы олигарха Владимира Евтушенкова, основателя холдинга АФК "Система". Об этом написал журналист Олег Новиков в Telegram.

В сообщении сказано, что к Евтушенкову ранее были применены санкции. И вот решением Высшего антикоррупционного суда от 1 сентября исковое заявление Министерства юстиции удовлетворено полностью и взыскано в доход государства активы олигарха.

Так, речь идет о недвижимости и различных типах имущества:

1) два транспортных цеха, два нежилых помещения общей площадью 2268,4 кв. м и 17 780,8 кв. м, квартиру в Запорожье, недостроенный спальный корпус в с. Лысогорка Запорожского района Запорожской области, в собственности ОАО "Украинский научно-исследовательский проектно-строительный и технологический институт трансформаторостроения";

2) инженерный корпус со столовой площадью 18 974,2 кв. м, принадлежащее ООО "Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" и АО ХК "Электрозавод";

3) помещения гаражей-боксов общей площадью 564,9 кв. м и нежилое здание в Запорожье, принадлежит ООО Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис"; – инженерный корпус со столовой площадью 18 974, 2 кв. м, нежилые здания площадью 10 577,8 кв. м, одноэтажная часть ЛЭК площадью 23926 кв. м и пяти объектов недвижимости по площадям 1417, 92,1, 286,7 кв. м, 221,9 кв. м и 37,3 кв. м в Запорожье, в собственности АО ХК "Электрозавод";

4) доли в уставном капитале ООО "СМАРТ ДИДЖИТАЛ СОЛЮШНЗ" (59,2%); ООО "ИТМ-Украина" (59,2%); АО "Украинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт трансформаторостроения" (34,21%); ООО "ЗТЗ-СЕРВИС" (42,09%) и ООО "Электрозавод-Вит" (42,09%).

Кто такой Владимир Евтушенков?

Владимир Евтушенков — это российский предприниматель. Один из богатейших людей РФ. С 13 апреля 2022 года Евтушенков находится под персональными финансовыми и ограничительными мерами правительства Великобритании. Евтушенков владеет 49,2% акций. В холдинг АФК "Система" входят контрольный пакет МТС, сети клиник "Медси", лесопромышленная Segezha Group, фармацевтическая компания "Биннофарм", а также интернет-магазин OZON (33%).

Что такое АФК "Система"?

АФК "Система" — это российская инвестиционная компания, которая была основана в 1993 году. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики РФ.

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