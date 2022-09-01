Займався створенням супутників: в Україні вперше конфіскували активи олігарха з РФ

Як написав журналіст Олег Новіков, олігарх Володимир Євтушенков був у раді директорів інвестиційної компанії АФК "Система". За участю цієї компанії було створено російську телекомунікаційну галузь.

Вищий антикорупційний суд ухвалив конфіскувати активи олігарха Володимира Євтушенкова, засновника холдингу АФК "Система". Про це написав журналіст Олег Новіков у Telegram.

У повідомленні сказано, що до Євтушенкова раніше застосували санкції. І ось рішенням Вищого антикорупційного суду від 1 вересня позовну заяву Міністерства юстиції задоволено повністю й стягнуто в дохід держави активи олігарха.

Ідеться про нерухомість і різні типи майна:

1) два транспортні цехи, два нежитлові приміщення загальною площею 2268,4 кв. м і 17 780,8 кв. м, квартиру в Запоріжжі, недобудований спальний корпус у с. Лисогірка Запорізького району Запорізької області, у власності ВАТ "Український науково-дослідний проектно-будівельний і технологічний інститут трансформаторобудування";

2) інженерний корпус із їдальнею площею 18 974,2 кв. м, що належить ТОВ "Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" і АТ ХК "Електрозавод";

3) приміщення гаражів-боксів загальною площею 564,9 кв. м і нежитлова будівля в Запоріжжі, належить ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс"; — Інженерний корпус зі столовою площею 18 974, 2 кв. м, нежитлові будівлі площею 10 577,8 кв. м, одноповерхова частина ЛЕК площею 23 926 кв. м і п'ять об'єктів нерухомості площами 1417, 92,1, 286,7 кв. м, 221,9 кв. м та 37,3 кв. м у Запоріжжі, у власності АТ ХК "Електрозавод";

4) частки в статутному капіталі ТОВ "СМАРТ ДИДЖИТАЛ СОЛЮШНЗ" (59,2%); ТОВ "ІТМ-Україна" (59,2%); АТ "Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут трансформаторобудування" (34,21%); ТОВ "ЗТЗ-СЕРВІС" (42,09%) і ТОВ "Електрозавод-Віт" (42,09%).

Хто такий Володимир Євтушенков?

Володимир Євтушенков — це російський підприємець. Один із найбагатших людей РФ. Із 13 квітня 2022 року Євтушенков перебуває під персональними фінансовими й обмежувальними заходами уряду Великобританії. Євтушенко володіє 49,2% акцій. У холдинг АФК "Система" входять контрольний пакет МТС, мережі клінік "Медсі", лісопромислова Segezha Group, фармацевтична компанія "Біннофарм", а також інтернет-магазин OZON (33%).

Що таке АФК "Система"?

АФК "Система" — це російська інвестиційна компанія, яка була заснована в 1993 році. Великий приватний інвестор у реальний сектор економіки РФ.

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