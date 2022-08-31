Дефолт за єврооблігаціями скасовується: "Нафтогаз" прозвітував про успішні переговори

У "Нафтогазі" заявили, що власники єврооблігацій погодилися відтермінувати виплати на два роки. Компанія може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро у 2026 році.

НАК "Нафтогаз України" успішно провів переговори з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го. Так, 77 відсотків інвесторів проголосували "за" та погодилися на пропозицію щодо відтермінування виплат, про що повідомила компанія у Facebook.

Повідомляється, що відтермінування надано на 2 роки. Так, компанія може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не в 2024-му, а 2026 році. Тоді відсотки треба буде почати платити вже в 2024 році. Сума відсотків протягом 2022-2024 років становить 90 млн євро (45 млн євро на рік, які мають сплачуватись в липні кожного року).

Повідомляється, що компанія звернулася до Кабінету Міністрів України, щоб узгодити відповідну угоду для належного завершення запиту до власників єврооблігацій.

Також зазначається, що власники на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін в умовах боргових зобов'язань "Нафтогазу" Щоправда, умови відхиленої інвесторами пропозиції Нафтогазу було визначено Кабінетом Міністрів, зокрема Міністерством фінансів. Вони відповідали умовам інвесторів щодо відтермінування виплат за суверенними єврооблігаціями України.

"Найближчим часом Нафтогаз звернеться до Кабінету Міністрів із пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій щодо реструктуризації єврооблігацій компанії", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що "Нафтогаз" оголосив дефолт за єврооблігаціями. "Нафтогаз" винен інвесторам 335 млн доларів із випуску торішніх паперів. Уряд міг заборонити платежі через те, що західні партнери України не зрозуміли, як у разі заморожування держборгу приватні інвестори отримують гроші.

Щоправда, за кілька днів до дефолту "Нафтогаз" звертався до уряду та повідомляв, що на рахунках підприємства достатньо коштів.