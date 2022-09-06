Угорщина вимагає зняти санкції з трьох російських олігархів, — ЗМІ

За даними журналістів, Будапешт погрожує не підтримати нові обмеження проти Росії. У нинішньому списку санкцій понад 1000 осіб, їх продовження залежить від одноголосного рішення всіх країн Євросоюзу.

Угорщина погрожує заблокувати нові санкції щодо РФ, якщо зі списку осіб, активи яких заморожені та яким заборонена видача віз, не виключать трьох російських олігархів. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дипломатичні джерела.

Зі списку санкцій, на вимогу Будапешта, потрібно викреслити Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Євросоюз до 15 вересня планує ухвалити рішення щодо продовження санкцій проти РФ на наступні 6 місяців. У середу, 7 серпня, це питання обговорюватимуть посли країн-учасниць ЄС.

Рішення щодо списку санкцій затверджується тільки за наявності згоди представників усіх країн ЄС. Зараз у списку санкцій 1217 осіб і 108 компаній.

Обмежувальні заходи щодо підприємців Алішера Усманова та Петра Авена діють із кінця лютого. Усманова в ЄС вважають "прокремлівським олігархом із особливо тісними зв'язками з Путіним".

Авена називають близьким до Кремля, одним із приблизно 50 заможних російських підприємців, які регулярно зустрічаються з главою РФ. У Брюсселі вважають, що Авен не діє незалежно від президента РФ.

Віктор Рашніков перебуває в списку санкцій з березня — як власник Магнітогорського металургійного комбінату (ММК) — одного з основних російських платників податків.

Представники Будапешта також вимагають можливості гуманітарних організацій підтримувати зв'язки з деякими російськими банками, які опинилися під санкціями.

Журналісти направили запит офіційній владі Угорщини, яка поки не коментує цю інформацію.

Раніше Фокус повідомляв, що Алішер Усманов спробував оскаржити санкції через Європейський суд. До того ж він вимагав від ЄС компенсацію в розмірі 20 тисяч доларів. Проте суд запит не задовольнив.

Нагадаємо, що МЗС України відповіло угорському міністру закордонних справ на слова про "ослаблення" ЄС через війну. Глава угорського МЗС заявив, що Європа не захистила людей від плати за війну, за яку ті "не несуть відповідальності".