Сына соратника Путина арестовали в Норвегии, — СМИ

47-летний Андрей Якунин, сын экс-главы РЖД, вел незаконную съемку при помощи дрона в Шпицбергене. Его взяли под стражу на 2 недели.

Related video

Норвежская полиция в районе Финнмарк арестовала 47-летнего Андрея Якунина, сына давнего друга президента РФ Владимира Путина Владимира Якунина, который ранее руководил "Российскими железными дорогами" (РЖД). Мужчину обвиняют в незаконной съемке при помощи дрона в Шпицбергене. Об этом говорится в материале Barents Observer.

Задержание Якунина произошло в понедельник, 17 октября. На следующий день судья постановил заключить мужчину под стражу на две недели по запросу полиции.

"Этот человек имеет российское и британское гражданство и обвиняется в нарушении Закона о санкциях за запуск беспилотника на норвежской территории на Шпицбергене", — сказали изданию в прокуратуре Норвегии.

В ходе судебного заседания Якунин заявил, что его следует считать гражданином Великобритании и он постоянно проживает не на территории РФ, а в Италии. На борту парусной яхты Firebird, принадлежащего мужчине, был обнаружен российский паспорт. Следствия изъяло дрон и изучает записи, сделанные при помощи аппарата.

Издание отмечает, что сам обвиняемый попал в заголовки СМИ в начале этого года, когда публично осудил вторжение РФ в Украину, добавив, что никогда не голосовал за Владимира Путина.

В публикации также говорится, что гражданам РФ в связи с санкциями не разрешается летать в воздушном пространстве Норвегии, в том числе на острове Шпицберген и на морской территории в 12 морских милях от суши.

Отметим, что журналисты издания не указали имя обвиняемого, однако сам Андрей Якунин публично заявлял, что яхта Firebird принадлежит ему. Информацию о том, что арестован был именно сыну экс-руководителя РЖД, сообщало и агентство AFP.

Арест Андрея Якунина произошел всего через несколько дней после того, как были арестованы еще шесть граждан России за съемку при помощи дрона: четверо в Мушеэне, один в Тромсе и один в Киркенесе.

Андрей Якунин: что известно о сыне друга Путина

По данным журналистов, Андрей Якунин в 2015 году получил подданство Великобритании, также он владеет двумя особняками в Британии. СМИ сообщали, что Якунину-младшему принадлежит гольф-клуб и замок в итальянской провинции Перуджи.

Журналисты оценивали состояние Андрея Якунина в 2020 году в 20,4 млрд рублей (около 12 млрд грн по курсу). Его активы связаны прежде всего с РЖД, отмечал российский оппозиционер Алексей Навальный.

После начала полномасштабной войны в Украине и внесения отца, Владимира Якунина, в санкционные списки Великобритании Андрей Якунин в интервью осудил действия Кремля и сказал, что "никогда не голосовал за Путина и его партию".

Напомним, недавно СМИ сообщили, что находящиеся за рубежом российские олигархи, которые попали под санкции Запада после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, регулярно получают звонки из Администрации президента России с требованием вернуться на родину.

Тем временем в ФБР ожидают, что российские чиновники могут пойти на сотрудничество с Западом ради убежища в США на фоне продолжающейся полномасштабной войны РФ против Украины.