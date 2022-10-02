За полігоном у Німеччині, де тренуються бійці ЗСУ, стежили 12 безпілотників, — ЗМІ

Шпигунство в небі над військовим об'єктом, за даними журналістів, могли здійснювати російські розвідники.

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Над військовим полігоном у Німеччині, де навчаються українські військовослужбовці, помітили кілька невідомих безпілотників. Про це пише видання Business Insider.

Інцидент, за даними журналістів, стався в ніч із 30 вересня на 1 жовтня.

За військовим полігоном, що належить Міністерству оборони ФРН, з неба стежили кілька невідомих безпілотників. Видання наголошує, що на цьому об'єкті Бундесверу проходять навчання українські військовослужбовці.

Пресслужба Міністерства оборони ФРН у коментарі Business Insider інформує про роботу невідомих безпілотників над полігоном у Вільдфлеккені. Обізнані інсайдери журналістів наголосили, що шпигунство за військовим об'єктом здійснювалося за участю одразу 12 БПЛА.

Після того, як безпілотники зафіксували в небі над полігоном, поліція оголосила про проведення спеціальної операції.

"Правоохоронців негайно поінформували, і вони розпочали розслідування. Слідчі дії тривають", — цитує Business Insider джерело, яке запевнило, що небезпеки для цивільного населення немає.

Інсайдери з Бундесверу не відкидають, що за шпигунством можуть стояти розвідники Російської Федерації. За даними Business Insider, на території полігону українські військовослужбовці тренуються німецькими бронетранспортерами Dingo. 50 таких моделей незабаром Німеччина має відправити до України.

Варто зазначити, що наприкінці серпня у Німеччині викрили топчиновників Міністерства фінансів, яких правоохоронці звинувачують у шпигунстві на користь Росії. Підозрювані, які відповідають за питання енергопостачання, могли передавати російським спецслужбам документи під грифом таємно.

Також повідомлялося, що США попереджали владу Німеччини про можливі диверсії на російських газопроводах "Північні потоки", в результаті яких зараз відбувається забруднення Балтійського моря.