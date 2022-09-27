"Погано захищені": ЦРУ попереджало Німеччину про можливі атаки на "Північний потік", — Spiegel

Журналісти пишуть, що в німецькому Бундесвері є думка, що витік газу міг бути спровокований вибухом. Вибухівку на трубах могли встановити водолази.

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Декілька тижнів тому Сполучені Штати попередили федеральний уряд Німеччини про можливі напади на газопроводи в Балтійському морі. Про це пише німецьке видання SPIEGEL.

У матеріалі йдеться, що ще влітку до Берліна надходила інформація від ЦРУ. Повідомляється, що це журналістам розповіли кілька людей з уряду ФРН, проте від офіційних коментарів поки що влада відмовляється.

Величезний перепад тиску

Видання пише, що в уряді Німеччини припускають, що проблеми з "Північним потоком-1" і "Північним потоком-2", що нещодавно виникли, можуть бути викликані цілеспрямованою атакою.

Журналісти пишуть, що небезпека можливих атак на мережу трубопроводів та підводних кабелів у Балтійському та Північному морях із великою тривогою розглядалася військовими чиновниками ще до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Як заявив високопосадовець Бундесверу, інцидент із "Північним потоком" показує, що небезпеку недооцінили. За його словами, всесвітні підводні мережі дуже важливі для енергопостачання та роботи Інтернету. Однак їх дуже погано захищають.

Як заявив Ян Крістіан Каак з Welt, на дні Балтійського моря, а також в Атлантиці є важлива інфраструктура, як-от трубопроводи або підводні кабелі для IT. Пошкодивши її, можна залишити велику кількість територій без електроенергії.

За його словами, в районі кабелів та трубопроводів у Балтійському та Північному морях знаходилися російські підводні човни та наземні морські війська.

Журналісти SPIEGEL повідомили, що в районі витоку газу "Північного потоку-1" було помічено сейсмічна активність. Передбачається, що причиною міг стати вибух. Військові Німеччини припускають, що вибухівку могли встановити водолази.

Раніше Фокус повідомляв, що російський "Північний потік-2" забруднив Балтійське море газом. Журналісти пишуть, що витік газу стався не лише з газопроводу "Північний потік-2", а й із "Північного потоку-1". В обох випадках було зафіксовано різке зниження тиску у трубах.

Ще нагадаємо, що пошкодження на нитках "Північного потоку" мають безпрецедентний характер. За даними компанії Nord Stream AG, поки що неможливо назвати терміни відновлення газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". ЗМІ вважають, що причиною ушкоджень може бути диверсія.