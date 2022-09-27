"Плохо защищены": ЦРУ предупреждало Германию о возможных атаках на "Северный поток", — Spiegel

Журналисты пишут, что в немецком Бундесвере есть мнение, что утечка газа могла быть спровоцирована взрывом. Взрывчатку на трубах могли установить водолазы.

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Несколько недель назад Соединенные Штаты предупредили федеральное правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море. Об этом пишет немецкое издание SPIEGEL.

В материале говорится, что еще летом в Берлин поступала информация от ЦРУ. Сообщается, что это журналистам рассказали несколько человек из правительства ФРГ, однако от официальных комментариев пока власти отказываются.

Огромный перепад давления

Издание пишет, что в правительстве Германии предполагают, что недавно возникшие проблемы с "Северным потоком-1" и "Северным потоком-2" могут быть вызваны целенаправленной атакой.

Журналисты пишут, что опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях с большой тревогой рассматривалась военными чиновниками еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как заявил высокопоставленный чиновник Бундесвера, инцидент с "Северным потоком" показывает, что опасность недооценили. По его словам, всемирные подводные сети очень важны для энергоснабжения и работы Интернета. Однако их очень плохо защищают.

Как заявил Ян Кристиан Каак из Welt, на дне Балтийского моря, а также в Атлантике есть важная инфраструктура, такая как трубопроводы или подводные кабели для IT. Повредив ее, можно оставить большое количество территорий без электроэнергии.

По его словам, в районе кабелей и трубопроводов в Балтийском и Северном морях находились российские подводные лодки и наземные морские войска.

Журналисты SPIEGEL сообщили, что в районе утечки газа "Северного потока-1" была замечена сейсмическая активность. Предполагается, что причиной мог стать взрыв. Военные Германии предполагают, что взрывчатку моги установить водолазы.

Ранее Фокус сообщал, что российский "Северный поток-2" загрязнил Балтийское море газом. Журналисты пишут, что утечки газа произошли не только из газопровода "Северный поток-2", но и из "Северного потока-1". В обоих случаях было зафиксировано резкое снижение давления в трубах.

Еще напомним, что повреждения на нитках "Северного потока" носят беспрецедентный характер. По данным компании Nord Stream AG, пока невозможно назвать сроки восстановления газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". СМИ считают, что причиной повреждений может быть диверсия.