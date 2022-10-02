За полигоном в Германии, где тренируются бойцы ВСУ, следили 12 беспилотников, — СМИ

Шпионаж в небе над военным объектом, по данным журналистов, могли осуществлять российские разведчики.

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Над военным полигоном в Германии, где проходят обучение украинские военнослужащие, заметили несколько неизвестных беспилотников. Об этом пишет издание Business Insider.

Инцидент, по данным журналистов, произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября.

За военным полигоном, который принадлежит Министерству обороны ФРГ, с неба следили несколько неопознанных беспилотников. Издание обращает внимание, что на этом объекте Бундесвера проходят обучение украинские военнослужащие.

Пресс-служба Министерства обороны ФРГ в комментарии Business Insider информацию о работе неопознанных беспилотников над полигоном в Вильдфлеккене. Осведомленные инсайдеры журналистов подчеркнули, что шпионаж за военным объектом осуществлялся при участии сразу 12 БПЛА.

После того, как беспилотники зафиксировали в небе над полигоном, полиция объявила о проведении специальной операции.

"Правоохранители были немедленно проинформированы и начали расследование. Следственные действия продолжаются", — цитирует Business Insider источника, который заверил, что опасности для гражданского населения нет.

Инсайдеры из Бундесвера не исключают, что за шпионажем могут стоять разведчики Российской Федерации. По данным Business Insider, на территории полигона украинские военнослужащие тренируются на немецких бронетранспортерах Dingo. 50 таких моделей в скором времени Германия должна отправить в Украину.

Стоит отметить, что в конце августа в Германии разоблачили топ-чиновников Министерства финансов, которых правоохранители обвиняют в шпионаже на пользу России. Подозреваемые, отвечающие за вопросы энергоснабжения, могли передавать российским спецслужбам документы под грифом секретно.

Также сообщалось, что США предупреждали власти Германии о возможных диверсиях на российских газопроводах "Северные потоки", в результате которых сейчас происходит загрязнение Балтийского моря.