Задержанный в Германии двойной шпион мог передавать РФ данные об Украине — СМИ

Немецкие правоохранители полагают, что агента могли шантажировать для передачи секретной информации.

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Россия могла получить секретную информацию о ситуации в Украине от подозреваемого в шпионаже сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). Об этом сообщает издание Tagesschau.

"После ареста сотрудника БНД по подозрению в шпионаже масштабы подозрений в выдаче секретов становятся яснее. Карстен Л., среди прочего, передал России секретные оценки ситуации в Украине. В кругах службы безопасности также говорят, что они расследуют подозрение, что офицера могли шантажировать", — сказано в сообщении.

Федеральная прокуратура и разведывательная служба отказались комментировать данную информацию, ссылаясь на тайну следствия.

Прокуратура обвиняет сотрудника БНД в передаче гостайны России в 2022 году. По словам министра юстиции Марко Бушманна, это "важный удар по российскому шпионажу" — если обвинение окажется верным, отмечает издание.

Как отмечают немецкие журналисты, такая вербовка агентов иностранных спецслужб считается высшей дисциплиной шпионажа, так как не просто переманить уже завербованного агента.

Напомним, в среду, 21 декабря, в Германии арестовали сотрудника Федеральной разведывательной службы, которого подозревают в шпионаже на Россию. В квартире и на рабочем месте обвиняемого и еще одного человека были проведены обыски. Сотрудники прокуратуры подозревают, что мужчина в 2022 году он передал информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности, российской разведке. Информация в свою очередь была государственной тайной.

Напомним, в сентябре 2022 года в Чехии разоблачили сотрудника МИД, который работал на РФ. Чешский дипломат работал в министерстве с 1990-х годов и передавал россиянам секретную информацию.

Также 22 ноября Фокус писал, что в Швеции, в районе Стокгольма, полиция арестовала пожилую пару из России, которая подозревается в шпионаже.

Также 19 октября власти Германии объявили об увольнении главы службы кибербезопасности страны после того, как его обвинили в связях с российскими спецслужбами.