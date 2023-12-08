Україна продовжить спроби забрати неонациста з ДШРГ "Русич" із Фінляндії, — Генпрокурор

В Офісі Генпрокурора повідомили, що протягом усього 2023 року до різних держав було направлено 125 запитів на екстрадицію. Однак задоволено було лише 20 із них.

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В Офісі Генпрокурора відреагували на відмову Фінляндії передати Україні неонациста з ДШРГ "Русич" Яна Петровського, підозрюваного у воєнних злочинах. Про подальші дії розповів заступник начальника відділу міжнародно-правової допомоги Офісу Генерального прокурора Андрій Гулкевич в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна продовжує шукати шляхи затримання і видачі цього підозрюваного, яким він залишається з точки зору законодавства.

Гулкевич заявив, що обов'язок переслідування таких осіб передбачено, зокрема, Конвенцією Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року, яка також діє для Фінляндії.

Він зазначив, що протягом усього 2023 року Офіс Генпрокурора направив до різних держав 125 запитів на екстрадицію. Однак задоволено було лише 20 із них, 15 відхилено, а решту ще розглядають.

Гулкевич сказав, що найчастіше Україні відмовляють в екстрадиції через активні бойові дії, які ведуться на її території. Іноді міжнародні партнери вважають, що Україна не зможе забезпечити підозрюваним належні умови утримання.

Прокурор заявив, що передбачаються всі зусилля, щоб збільшити кількість екстрадицій військових злочинців в Україну.

"Офіс Генерального прокурора бере активну участь у розробці законодавчих змін щодо умов утримання. Зокрема, нещодавно Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, який забезпечує права осіб, які будуть передані в Україну для відбування покарання, — зазначив Андрій Гулкевич.

В Україні відреагували на відмову Фінляндії передати Яна Петровського

Нагадаємо, 25 серпня 2023-го стало відомо, що поліція Фінляндії заарештувала громадянина Росії Яна Петровського, якого підозрюють у скоєнні терористичних актів у містах Донецьк і Луганськ у період із 2014 до 2015 року.

8 грудня 2023 року стало відомо, що Фінляндія відмовила в екстрадиції неонациста Петровського. Києву в екстрадиції співзасновника російської ДШРГ "Русич", яка воює в Україні, відмовили, повідомляють у місцевих ЗМІ. ЄСПЛ визнав, що умови в українських в'язницях порушують третю статтю Конвенції з прав людини.