В український слід у "Крокусі" повірять ті, хто вірив у "бойових комарів": Путін одержимий Україною (відео)

Путін намагається мобілізувати росіян на війну з Україною. Але це не допоможе запобігти терактам у РФ у майбутньому — вони продовжуватимуться, каже політолог Петро Олещук.

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У звинувачення України з боку Кремля в причетності до теракту в московському "Крокус Сіті Холі" повірять ті самі росіяни, які до цього вірили в "бойових комарів" чи "заражених птахів" із таємних лабораторій. Але тепер усі терористи у світі побачили, що можна зробити будь-який теракт у РФ, а та звалить усе на Україну. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політолог Петро Олещук.

За його словами, російському соціуму краще б зрозуміти, що немає жодних міфічних "бандерівців" чи "супергероя Буданова", який здатний загіпнозувати ІДІЛ чи підірвати "Північний потік". Краще згадати, що був колись так званий "рязанський цукор" і що всі вибори Путіна супроводжувалися терактами.

"Звичайно, ідеться про теракт, але Путін вирішив його використати як черговий привід звинуватити Україну, — каже Олещук. — Усі пояснення його спецслужб про українську причетність є міфом, і раціонально мислячі люди в це не вірять. Але пропаганда націлена не на них, а на звичайний російський плебс".

Звичайно, подібними звинуваченнями Путін намагається мобілізувати росіян на війну з Україною, каже політолог. Але це не допоможе запобігти терактам у РФ у майбутньому — вони продовжуватимуться, а судячи з усього, російська влада ставиться до них абсолютно лояльно. Головне, щоб була чергова тема для війни з Україною, зазначає Олещук.

"Путін просто одержимий Україною, й, окрім як війна з Україною, його нічого не цікавить, — акцентує політолог. — Усе, що його оточує, він міряє тільки з погляду користі задля продовження війни. Якби завтра на Росію почалося вторгнення інопланетян, то Путін кричав би по телевізору, що їх підкупили українці. Путін став просто параноїдальним на темі російсько-української війни та не відмовиться від неї навіть на смертному одрі. Помиратиме й у цей момент думатиме, який би ще ракетний удар завдати по Україні".

За словами Олещука, Росія — це держава з максимально серйозним і високим рівнем міжетнічних суперечностей, і там справді високий рівень нацизму. Тому дуже дивною здається заява про "денацифікацію" від країни, де цілі підрозділи бойовиків сформовані з неонацистів, наприклад, ДШРГ "Русич".

"В РФ завжди було багато міжетнічних конфліктів, а зараз вони тільки загостряться через мілітаризацію суспільства, — каже експерт. — Я не здивуюся, якщо незабаром підрозділі неонацистів і підрозділи з кадирівцями вирішать з'ясовувати стосунки в середині самої Росії".

А ще Кремль дуже хвилюють прояви національної боротьби, як у тому ж Башкортостані, що відбулися не так давно. Москва розуміє, що вся її "велич" у вигляді ресурсів перебуває саме на етнічних землях інших народів.

Раніше повідомлялося, що слідчий комітет РФ офіційно звинуватив Україну в співучасті у теракті в "Крокусі". За даними слідства, під час аналізу грошових операцій вдалося зафіксувати, що злочинці нібито пов'язані з "українськими націоналістами".